Son Dakika Haberleri: İş İnsanlarının Fetö Davası

İş İnsanlarının Fetö Davası

1 saat önce

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) iş dünyası yapılanmasına ilişkin Mustafa ve Serdar Seyitoğlu'nun, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs ve silahlı terör örgütü üyeliği" suçlarından yargılandıkları davanın dosyası, esas hakkındaki mütalaasını hazırlaması için cumhuriyet savcısına iletildi.

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Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) iş dünyası yapılanmasına ilişkin Mustafa ve Serdar Seyitoğlu'nun, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs ve silahlı terör örgütü üyeliği" suçlarından yargılandıkları davanın dosyası, esas hakkındaki mütalaasını hazırlaması için cumhuriyet savcısına iletildi.

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesindeki yedinci duruşmaya tutuksuz sanıklar Serdar ve Mustafa Seyitoğlu ile avukatları katıldı

Duruşmada, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlantı kurularak, "Rant 26" isimli gizli tanığın beyanları alındı.

Tanık beyanına karşı diyecekleri sorulan sanıklar, aleyhe olan hususları kabul etmediklerini söyledi.

Celse arasında ayrıntılı dilekçe sunacaklarını belirten sanık avukatları, müvekkilleri hakkında çıkarılan yurt dışına çıkış yasağı ile banka hesaplarına tedbir konulması tedbirlerinin kaldırılmasını talep etti.

Davaya ilişki ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tanığın ifadesine karşı beyanda bulunmaları için sanık avukatlarına süre verdi. Sanıkların şahsi hesaplarındaki tedbirlerin kaldırılması yönündeki talep ile sanık Mustafa Seyitoğlu hakkındaki yurt dışına çıkış yasağının kaldırılması talebini reddeden mahkeme heyeti, sanık Serdar Seyitoğlu hakkındaki yurt dışı çıkış yasağının ise bir önceki heyet tarafından kaldırıldığını hatırlattı ve idari işlemler için yasağın kaldırıldığına dair avukatına elden tebliğ yapılmasına karar verdi.

Heyet, dava dosyasının, esasa ilişkin mütalaasını hazırlaması için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilmesine de hükmederek duruşmayı erteledi.

İddianameden

İddianamede, sanıklar Mustafa Seyitoğlu ve Serdar Seyitoğlu'nun "cebir ve şiddet kullanarak, Tu¨rkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördu¨ğu¨ du¨zeni ortadan kaldırmaya veya bu du¨zen yerine başka bir du¨zen getirmeye veya bu du¨zenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbu¨s etmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ile "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan on beşer yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

FETÖ'nün iş dünyası yapılanması ve eylemlerine yer verilen iddianamede, sanıkların örgüt lehine faaliyette bulundukları anlatılıyor.

Gülen'den "ödül"

Soruşturma kapsamında 28 Ekim 2016'da tutuklanan Serdar Seyitoğlu hakkında savcılıkça hazırlanan sevk yazısında, Serdar Seyitoğlu'nun, Gaziantepli Habeş Seyitoğlu Baklava şirketinin ortağı ve genel müdürü olduğu belirtilerek, "himmet" adı altında iş adamlarından para toplayıp örgüte aktardığı ve toplanan paraların büyük rakamlara ulaşması nedeniyle örgüt elebaşısı Fetullah Gülen tarafından kendisine ödül olarak plaket, takke, seccade ve tespih gönderildiği kaydedilmişti.

Serdar Seyitoğlu'nun amcası ve şirket ortaklarından iş adamı Mustafa Seyitoğlu'na da aynı FETÖ soruşturması dosyasından işlem yapıldığı anımsatılan yazıda, Serdar Seyitoğlu'nun ifadesinde örgütsel bağlarını ve eylemlerini anlatmaktan imtina ettiği, etkin pişmanlıktan faydalanmak istemediği yer almıştı.

Soruşturma kapsamında, Serdar Seyitoğlu 28 Ekim 2016'da, amcası Mustafa Seyitoğlu da 9 Eylül 2016'da tutuklanmıştı. Sanık Mustafa Seyitoğlu, 9 Aralık 2016'da sağlık sorunları gerekçesiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tahliye edilmişti. Serdar Seyitoğlu ise, dava aşamasında suç vasfının değişme ihtimali ve tutuklu kaldığı süre dikkate alınarak, 16 Mayıs 2017'deki duruşmada tahliye edilmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 01:22 Kaynak: AA

Mustafa Seyitoğlu, Serdar Seyitoğlu, Güncel
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