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Son Dakika Ekonomi İş Kadını Açık, Elazığ Ekonomi Platformu Başkanlığına seçildi - Son Dakika Ekonomi

İş Kadını Açık, Elazığ Ekonomi Platformu Başkanlığına seçildi

6 saat önce

Elazığ Ekonomi Platformunun (ELEP) dönem başkanlığına iş kadını Prof. Dr. Yasemin Açık seçildi.

İş Kadını Açık, Elazığ Ekonomi Platformu Başkanlığına seçildi, System.String[]

Elazığ Ekonomi Platformunun (ELEP) dönem başkanlığına iş kadını Prof. Dr. Yasemin Açık seçildi.


ELEP Aralık Ayı ilk toplantısı, platform üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıda, ELEP 7. Dönem Başkanlığına Elazığ İş Kadınları Derneği (ELİKAD) Başkanı Prof. Dr. Yasemin Açık seçildi.Toplantıda ELİKAD Başkanı Prof. Dr. Açık dönem başkanlığı görevini Elazığ Gıdacılar ve İş adamları Derneği Başkanı Süleyman Kamaç'tan devraldı.Yürütme kurulu üyeliklerine ise Asrın İşadamları Derneği Elazığ Şube Başkanı Yakup Baş, Elazığ Stratejik Araştırmalar Derneği (ELSAD) Başkanı Av. Murat Erdoğan ile Savunma Uzay ve Havacılık Derneği (SÜHA) Başkan Yardımcısı Osman Seçkin seçildi.


ELEP'in Elazığ'ın ekonomik anlamda gelişmesi, sürdürülebilir bir kalkınma ivmesi kazanması için önemli bir platform olduğunu aktaran Prof.Dr.Yasemin Açık," Böylesi değerli bir platformun dönem başkanlığına seçilmekten büyük memnuniyet duydum. Platform üyesi arkadaşlarımızla birlikte güzel işleri ve projeleri hayata geçireceğimize inanıyorum. Geçtiğimiz dönemlerde görev yapan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyor, yeni dönemin ise hayırlı olmasını diliyorum"dedi.


Toplantı sonrasında 2018-2019 yılları arasında dönem başkanlığı görevini yürüten Kamaç ile yürütme kuruluna başarılı çalışmalarından ve katkılarından dolayı plaket verildi. - ELAZIĞ

Ekonomi, Aralık, Elazığ, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 01:36 Kaynak: İHA
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