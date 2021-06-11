İş kadını Gül Basan, "Herkes kendi ayaklarının üstünde durmalı" - Son Dakika

Kayseri'de kaşe, davetiye ve reklam işleri ile uğraşan 50 yaşındaki Gül Basan, kadınlara tavsiyede bulunarak, "Herkes kendi ayaklarının üstünde durmalı" dedi.

Kayseri'de Sahabiye Mahallesi'nde kaşe, davetiye ve reklam işleri ile uğraşan ve sokakta reklam afişleri diken 50 yaşındaki Gül Basan, çalışkanlığı ile diğer kadınlara örnek oluyor. Yaz mevsimi nedeniyle işlerin hareketlendiğini söyleyen Basan, "Kendimi bildim bileli bu işi yapıyorum ve bu işi yapmaktan memnunum" dedi.

Basan, kadınların çalışmaktan korkmaması gerektiğini ifade ederek, "Herkes kendi ayaklarının üstünde durmalı" diyerek kadınlara tavsiyede bulundu. - KAYSERİ