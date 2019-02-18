İş Kadını Necla Zarakol Gözaltına Alındı

İş kadını Necla Zarakol, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen bir soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

İş kadını Necla Zarakol, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen bir soruşturma kapsamında gözaltına alındı.



Alınan bilgiye göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yürüttüğü bir soruşturma kapsamında Zarakol ve avukatı Danışman hakkında gözaltı kararı çıkarttı.



Gözaltına alınan Zarakol ve Danışman'ın İstanbul Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.

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