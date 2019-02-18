Son Dakika Haberleri: İş Kadınının Spekülatif Haber Yaptırmaktan Gözaltına Alındığı İddiası

İş Kadınının Spekülatif Haber Yaptırmaktan Gözaltına Alındığı İddiası

52 dakika önce

İstanbul'da 3 gün önce avukatı ile birlikte gözaltına alınan iş kadını Necla Zarakol'un bir havayolu şirketinin patronu aleyhinde ekonomi yazarına spekülatif haber yaptırdığı iddiasıyla gözaltına alındığı ileri sürüldü.

İş Kadınının Spekülatif Haber Yaptırmaktan Gözaltına Alındığı İddiası, System.String[]
İstanbul'da 3 gün önce avukatı ile birlikte gözaltına alınan iş kadını Necla Zarakol'un bir havayolu şirketinin patronu aleyhinde ekonomi yazarına spekülatif haber yaptırdığı iddiasıyla gözaltına alındığı ileri sürüldü.

Edinilen bilgilere göre, avukatı H.T.D. ile birlikte gözaltına alınan iş kadını Necla Zarakol ile ilgili yeni iddialar ortaya çıktı. Zarakol'un yurt dışına kaçmaya çalışırken geçtiğimiz günlerde Muğla Dalaman'da yakalanan Zahide Üner'in ifadesi ve bir havayolu şirketi sahibinin suç duyurusu üzerine gözaltına alındığı öğrenildi. Zarakol ile avukat H.T.D.'nin, Üner'in polise verdiği ifade doğrultusunda bir gazetenin ekonomi yazarlığını yapan D.G.'ye iş adamı K. aleyhinde 'FETÖ üyesi' gibi isnatlarla spekülatif haberler yaptırıp, bu kişiyi yıpratmaya dönük yazılar yazdırdığı gerekçesiyle gözaltına alındığı öğrenildi.

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce gözaltına alınan Zarakol ve avukat H.T.D.'nin emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilmeleri bekleniyor. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 09:17 Kaynak: İHA

Ekonomi, İstanbul, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


El Yazısı Mektuplarla Müşteri Bulan Şirketin Hikayesi! Değeri 8 Yılda 1 Milyar Doları Geçti Bir Yıldır Aşk Yaşayan Deniz Seki ve Tayfun Topal Ayrıldı

Reina'da 39 Kişiyi Katleden Abdulkadir Masharipov, Suçlamaları Reddetti Binali Yıldırım, Samimi Sohbetiyle İzleyicileri Kahkahaya Boğdu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.2.2019 22:09:17. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İş Kadınının Spekülatif Haber Yaptırmaktan Gözaltına Alındığı İddiası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]