İş kadınının üzerine siyah sıvı döktüğü iddia edilen kafe sahibi itiraz üzerine...

ADANA'da, iş kadını Ebru Berköz Karaca'yı (47) darbedip üzerine kimyasal madde döktüğü iddiasıyla ev hapsi cezasına çarptırılan Levent Göl (38), savcının itirazı üzerine tutuklanarak cezaevine gönderildi. Göl, hakkındaki tüm suçlamaları reddederek asıl mağdurun kendisi olduğunu söyleyip, "Ben kesinlikle arabayla önünü kesmedim. Kafenin çitlerini boyamak için boya aldık. Boyanın kapağı açıktı. Karaca ile tartışırken arbede çıktı. Boya bu sırada hem benim hem onun üzerine döküldü. Kesinlikle darbetmedim, aksine o benim kollarımı tırnakladı" dedi.

Olay, 17 Eylül Salı günü saat 21.00 sıralarında, Adnan Menderes Bulvarı'nda meydana geldi. Göl Kenarı Yolu'nda kafe işleten Ebru Berköz Karaca'nın, iddiaya göre, daha önce mekanın işletmesi konusunda mahkemelik olduğu Levent Göl ve O.G. tarafından otomobille önü kesildi. 2 kişi tarafından tehdit edilen ardından dövülen Karaca'nın üzerine siyah sıvı döküldü. Hastaneye kaldırılan Karaca, tedavisi tamamlandıktan sonra taburcu edildi.

Olayın ardından Ebru Berköz Karaca, polise gidip Levent Göl ve O.G.'den şikayetçi oldu. Daha sonra basın açıklaması yapan Ebru Berköz Karaca, hazine arazisi üstünde olan ancak yapı kayıt belgesi olan mekanını 5 yıldır işlettiğini ve buranın aynı zamanda dernek ve inşaat firması bürosu olarak kullandığını, komşusu Levent Göl ve O.G.'nin mekanına el koymak istediğini, iki kişiyi yaklaşık 2.5 ay önce Cumhuriyet Savcılığı'na şikayet ettiğini ve bu nedenle olayın yaşandığını öne sürdü. Gözaltına alınan Levent Göl çıkarıldığı mahkemece ev hapsi cezasına çarptırılırken, O.G. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

'ASIL MAĞDUR BENİM, KAFEMİ ALIP PARAMI VERMEDİ'

Levent Göl ve O.G.'nin, ifadelerinde haklarındaki tüm suçlamaları reddederek esas mağdurun kendileri olduğunu söylediği öğrenildi. Konuyla ilgili konuşan Levent Göl, Ebru Berköz Karaca'nın işlettiği kafenin yan tarafındaki kafeyi işlettiğini söyleyerek, geçen yıl kafesini 500 bin TL'ye satışa çıkarttığını ve Karaca'nın, "Bu satış komşuya yakışır" diyerek dükkanına talip olduğunu anlattı. 10 yıldır tanıdığı Karaca'ya güvendiğini ve bu nedenle kafesini devrettiğini aktaran Göl, aylarca oyalanarak parasının tahsil edilmediğini kaydetti. Karaca'nın kafede tadilat başlattığını ve kullanılamaz hale getirdiğini belirten Göl, "Daha sonra kendisine 'Ya bana paramı ver ya da kafemi eski haline getir' dedim. Kendisi de bana 'O zaman ben sana kendi yerimi vereyim, sen burayı işlet ve kendi kafeni yaptır' dedi. Daha sonra notere giderek kafeyi bana devretti. Ondan sonra işletme belgesi ve vergi levhamı çıkartarak kafeyi işletmeye başladım. Tam çalışmaya başlamışken CİMER'e 19 defa asılsız suçlamalarla şikayette bulundu" diye konuştu.

'BOYAYI ÇİTLER İÇİN ALMIŞTIK, BENİM DE ÜZERİME DÖKÜLDÜ'

Olay günü yaşananları da anlatan Levent Göl, "Hakkımdaki asılsız şikayetleri nedeniyle kendisiyle defalarca görüşmeye çalıştım ama kabul etmedi. Olay gününde de Adnan Menderes Bulvarı'nda karşılaştık. Kendisi park halinde otomobilde bir arkadaşıyla oturuyordu. Ben kesinlikle arabayla önünü kesmedim. Kafenin çitlerini boyamak için boya aldıktan sonra O.G. ile yolda giderken Karaca'yı görünce konuşmak istedim. Boyanın kapağı açıktı, otomobile dökülmesin diye boyayla birlikte aşağıya indim. Bu sırada Karaca ile tartışırken arbede çıktı, üzerime atladı. Boya bu sırada hem benim hem onun üzerine döküldü. Kesinlikle darbetmedim, aksine o benim kollarımı tırnakladı. İddia edildiği gibi sopayla darbetmedim. Olay sırasında Karaca'nın yanında bulunan kişi de tanık olarak verdiği ifadesinde tüm bunları doğruluyor zaten. Esas mağdur benim" dedi.

Olayla ilgili soruşturma sürerken, ev hapsi cezasına çarptırılan Levent Göl, savcının itirazı üzerine dün akşam tutuklanarak cezaevine gönderildi.