DİYARBAKIR - İş kadınları okul bahçesini panayır alanına dönüştürdü - Son Dakika
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DİYARBAKIR - İş kadınları okul bahçesini panayır alanına dönüştürdü

11.04.2022 10:02

Diyarbakır'da iş kadınları tarafından yürütülen proje kapsamında köyde yaşayan çocuklar, oyun parkı, kukla gösterisi ve illüzyon gösterisiyle buluştu.

Diyarbakır'da iş kadınları tarafından yürütülen proje kapsamında köyde yaşayan çocuklar, oyun parkı, kukla gösterisi ve illüzyon gösterisiyle buluştu.

Ankara'da bulunan Emel Uslu Atik Eğitim, Uygulama ve Araştırma Vakfına üye iş kadınlarınca geleneksel hale getirilmesi düşünülen Çocuk Festivali'nin ilki Diyarbakır'ın Çınar ilçesine bağlı Yarımkaş köyünde yapıldı.

Festival kapsamında köy okulunun bahçesine şişme oyun parkı kuruldu.

Parkta çocukları palyaçolar, tahta bacaklı adam ve kuklalar karşıladı. Etkinlikler kapsamında parkurlarda eğlenen çocuklar, illüzyon gösterisini merakla izledi. Pamuk şekeri, patlamış mısır, hamburger ve birçok ikramın olduğu etkinlikte çocuklara çeşitli hediyeler de dağıtıldı.

Sabahın ilk ışıklarıyla başlayan ve gün boyu süren etkinlikler kapsamında büyüklerin de katılabileceği Hacivat ve Karagöz oyununun gösterimi için sahne hazırlandı.

Etkinlikle ilgili bilgi veren iş kadını Emel Uslu Atik, 20 yıldır kadınlara ve çocuklara yönelik projeler yürüttüklerini dile getirdi.

Geleneksel hale dönüştürmek istedikleri çocuk festivalinin ilkini Yarımkaş köyünde yapmayı kararlaştırdıklarını söyleyen Atik, "İstedik ki hiç lunaparka gitmeyen, oyun sahası görmeyen çocuklarımıza bir 23 Nisan haftasında o coşkuyu yaratmak. Onlara 'Bu vatan hepimizin.' dedirtmek için buralardayız. Bu mübarek ramazan ayında yollara düştük. Önemli olan bu çocukların bu gülüşlerini ve mutluluklarını hep beraber yaşamak." dedi.

İş kadını Tülay Akın Ergincan da "Çocuklar ve köy halkı bizi çok sıcak karşıladı. Samimiyetleri, doğallıkları... Hepsi çok keyifli. Burada olmaktan çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Köy Muhtarı Mehmet Sait Gülçer de "Güzel bir etkinlik oldu. Bu etkinliği düzenleyen Emel Hanım ve arkadaşlarına teşekkür ediyorum. Çocukları çok sevindirdiler. Şimdiye kadar böyle bir organizasyonu, etkinliği görmeyen çocuklarımız vardı. Köyümüz adına güzel oldu." diye konuştu.

11 yaşındaki Havva Türkoğlu, sabah uyanır uyanmaz etkinliğe geldiğini ve çok eğlendiğini dile getirdi.

Asmin Altınkalem de etkinlikten dolayı çok mutlu olduğunu ve hediyelerini çok beğendiğini söyledi.

DİYARBAKIR - İş kadınları okul bahçesini panayır alanına dönüştürdü
DİYARBAKIR - İş kadınları okul bahçesini panayır alanına dönüştürdü
DİYARBAKIR - İş kadınları okul bahçesini panayır alanına dönüştürdü
DİYARBAKIR - İş kadınları okul bahçesini panayır alanına dönüştürdü
DİYARBAKIR - İş kadınları okul bahçesini panayır alanına dönüştürdü
DİYARBAKIR - İş kadınları okul bahçesini panayır alanına dönüştürdü
DİYARBAKIR - İş kadınları okul bahçesini panayır alanına dönüştürdü
DİYARBAKIR - İş kadınları okul bahçesini panayır alanına dönüştürdü

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Kaynak: AA

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