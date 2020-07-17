İş kadınlarından açık çağrı - Son Dakika

İş kadınlarından açık çağrı

Bursa İş Kadınları ve Yöneticileri Derneği (BUİKAD) Yönetim Kurulu Başkanı Oya Eroğlu, Türkiye'de kadın girişimci sayısının dünya ile kıyaslandığında çok geride kaldığına işaret ederek; "Ekonomisi gelişmiş tüm ülkelerde kadın girişimci sayısının yüzde 30-40 seviyelerinde gezdiğini görüyoruz.

Bursa İş Kadınları ve Yöneticileri Derneği (BUİKAD) Yönetim Kurulu Başkanı Oya Eroğlu, Türkiye'de kadın girişimci sayısının dünya ile kıyaslandığında çok geride kaldığına işaret ederek; "Ekonomisi gelişmiş tüm ülkelerde kadın girişimci sayısının yüzde 30-40 seviyelerinde gezdiğini görüyoruz. Bu oran ülkemizde yüzde 10'u geçemiyor. Ekonomik refahın ilk şartı kadın girişimci sayısını arttırmaktır" dedi.

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Kadın Girişimcileri Derneği (KAGİDER) tarafından açıklanan Türkiye Kadın Girişimcilik Endeksi sonuçlarını değerlendiren BUİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Av. Oya Eroğlu, kadın girişimci konusunda beklentinin çok altında kalındığına işaret etti. Dernek olarak yıllardır girişimci sayısının arttırılması için mücadele ettiklerini vurgulayan Başkan Oya Eroğlu, "Bursa yerelinde bu sayının arttırılması amacıyla kurulmuş bir derneğiz. Çalışmalarımız sonucunda kentimizdeki oranın yükseldiğini gözlemleyebiliyoruz. Ancak ülke geneline baktığımız zaman görmek istediğimiz tablonun çok uzağında kaldık. Son yıllarda kısmı bir artığın olduğunu söylemek mümkün olsa da kadınlarımız ekonomik döngünün içerisinde değil dışında kaldı diyebiliriz" şeklinde konuştu.


Erkekler kadar kadın girişimciye de ihtiyaç var


Açıklanan endeks raporunun Türk kadının girişimcilik konusunda ne kadar geride kalındığını gösterdiğini belirten Oya Eroğlu, Avrupa ülkeleri ve diğer gelişmiş toplumlarda kadınların girişimcilik oranının yüzde 30 ile yüzde 40'lar arasında değiştiğini, ancak Türkiye'de bu rakamın yüzde 10'ları geçemediğini aktardı. Başkan Av. Oya Eroğlu; "Ekonomisi gelişmiş tüm ülkelerde kadın girişimci sayısı ülkemize göre çok yukarılarda seyrediyor. Ekonomik refahın ilk şartı kadın girişimci sayısını arttırmaktır. Biz her alanda eşit hakların tanınmasını ve kadınların bu döngü içerisinde hak ettiği yeri bulmasını arzu ediyoruz. Toplum nezdinde bu algının kırılması ve kadınlarımızın da girişimcilik konusunda desteklenmesi gerekmektedir. Devletin her alanda kadın girişimcilere daha fazla teşvik imkanı oluşturmasını istiyoruz. Ülkemizin gelişmesinde erkeklere olduğu kadar, kadınlarımıza da ihtiyaç var" diye konuştu. - BURSA

Türkiye, Bursa, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2020 09:50 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi İş kadınlarından açık çağrı - Son Dakika Ekonomi
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