"İş Kanunu ve Yargıtay Uygulaması" kitabının tanıtımı - Seracettin Göktaş-Ergün Atalay-Rıfat...

Yargıtay 22. Hukuk Dairesi Başkanı Seracettin Göktaş, "İş Kanunu ve Yargıtay Uygulaması" kitabının tanıtımına katıldı.

Yargıtay 22. Hukuk Dairesi Başkanı Seracettin Göktaş: "Türk Milleti adına verilen kararları kitap haline getirerek ülkesi ve milleti için varlığını feda edenlere armağan etmek istedik"

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay: "Biz her noktada, ne işverenin hakkını sıkıntıya sokalım ne işveren bizim hakkımızı sıkıntıya soksun"

TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu: "İş dünyası olarak mevzuatın ve iş yargısının hiç kimseyi korumasını istemiyoruz. Ne işvereni ne işçiyi. Hak ve adalet ne ise o tarafta olmasını istiyoruz. Eşit mesafede olmasını istiyoruz. Adalet terazisi iki tarafa da eşit olarak hareket etsin istiyoruz""