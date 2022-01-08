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İş kaygısı bazı bölümleri öğrencisiz bıraktı - Son Dakika

İş kaygısı bazı bölümleri öğrencisiz bıraktı

08.01.2022 16:26

İş kaygısı bazı bölümleri öğrencisiz bıraktı İş bulma kaygısı nedeniyle öğrencilerin bölüm tercihleri değişirken Sivas'ın Zara ilçesinde bulunan yüksek okul ve meslek yüksek okulu öğrencisiz kaldı İş kaygısı öğrencilerin bölüm tercihlerinin mühendislik fakültelerinden sağlık alanında eğitim...

İş kaygısı bazı bölümleri öğrencisiz bıraktı

İş bulma kaygısı nedeniyle öğrencilerin bölüm tercihleri değişirken Sivas'ın Zara ilçesinde bulunan yüksek okul ve meslek yüksek okulu öğrencisiz kaldı

SİVAS - İş kaygısı öğrencilerin bölüm tercihlerinin mühendislik fakültelerinden sağlık alanında eğitim veren fakültelere kaymasına neden oldu.

Bu yıl yüksek öğretim programlarına kayıt yaptıran öğrencilerin tercihlerinde önceki yıllara kıyasla değişiklikler oldu. Mühendislik fakültelerine olan ilgi her geçen yıl azalırken sağlık alanında eğitim veren fakültede ilgi arttı. Sivas'ın Zara ilçesinde bankacılık ve sigortacılık alanında eğitim veren yüksek okul ve meslek yüksek okuluna ise tek bir öğrenci kaydı dahi yapılamadı. Okulların yeniden öğrencilerle buluşturulabilmesi için okullarda farklı bölümler açılması planlanıyor.

Tüm üniversitelerde durum aynı

Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, benzer durumun tüm Türkiye için geçerli olduğunu belirterek, "Bazı bölümlerimize öğrenci gelmiyor. Türkiye genelinde özellikle Anadolu'da olduğu gibi bizde de bazı bölümlerde öğrenci sayısında azalmalar yaşıyoruz. Örneğin mühendislik fakülteleri. Mühendislik fakültelerinde öğrenci sayısı son 10 yıldır gittikçe azalıyor. Bu yıl yine iktisadi idari bilimler fakültelerinde, edebiyat fakültelerinin bazı bölümlerinde de öğrenci kayıpları gördük. En çok öğrenci gelen bölümler ise sağlık alanındaki bölümlerimizdir. Tıp fakültesi, diş hekimliği, veterinerlik ve sağlık hizmetleri gibi bölüm ve fakültelerimize öğrenci geliyor. Eğitim ve ilahiyat fakültelerimizin de öğrenci kapasitesi doluyor. Zaman zaman rektörler olarak YÖK başkanımızla bir araya geldiğimizde bu konuda çözümler arıyoruz" dedi.

Bu iki okulu tercih eden olmadı

Yıldız, Zara ilçesinde bulunan yüksek okul ve meslek yüksek okuluna öğrenci kaydı yapılamadığını belirterek, "Bu yıl Zara ilçemizde yüksek okulumuza ve meslek yüksek okulumuza hiç öğrenci gelmedi. Bu okullarımızla ilgili hangi bölümlerin açılması halinde öğrencilerin gelebileceği hususunda çalışmalar yapıyoruz. 2022-2023 eğitim ve öğretim yılında açacağımız yeni bölümlerle bu okullarımıza da öğrenci gelmesi için çalışacağız. Bu Cumhuriyet üniversitesinin bir sorunu değil. Başka bir ile gidiyor da Sivas'a gelmiyor değil. Bu ülke genelinde yaşanan bir durumdur." dedi.

İş kaygısı tercihleri etkiliyor

Yıldız, öğrencilerin bölüm terciyi yaparken kolay iş bulabileceği bölümleri tercih ettiklerini ifade ederek, "Öğrenci şöyle bakıyor. Öğrenci diyor ki 'ben 4 yıl okuduktan sonra görev alabilecek miyim.' En büyük neden bu. Bu nedenle 2. veya 3. yerleştirmelerde 4 yıllık lisans programları yerine 2 yıllık ön lisans programlarımız doldu. Öğrenci 'iki yıl okur işe baylarım' diyor. Öğrencide velide bu şekilde bakıyor" diye konuştu.

İş kaygısı bazı bölümleri öğrencisiz bıraktı
İş kaygısı bazı bölümleri öğrencisiz bıraktı
İş kaygısı bazı bölümleri öğrencisiz bıraktı

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Cumhuriyet, Türkiye, Sivas, Okul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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