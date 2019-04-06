Son Dakika Haberleri: İş Kazaları Nedeniyle Dicle Elektrik Futbol Turnuvasına Ara Verdi

İş Kazaları Nedeniyle Dicle Elektrik Futbol Turnuvasına Ara Verdi

20 dakika önce

Dicle Elektrik tarafından düzenlenen geleneksel halı saha futbol turnuvasına, son günlerde yaşanan üzücü 2 iş kazası nedeniyle ara verildi.

İş Kazaları Nedeniyle Dicle Elektrik Futbol Turnuvasına Ara Verdi, System.String[]
Dicle Elektrik tarafından düzenlenen geleneksel halı saha futbol turnuvasına, son günlerde yaşanan üzücü 2 iş kazası nedeniyle ara verildi.

Alınan bilgiye göre, Şırnak'ta yaşanan iş kazasında il müdürlüğü arıza onarım bakım ekibinden Muratg İmrağ yaralandı. Yaralı Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, bu gün de Siirt'te Murat Karakuş isimli hat işçisi, deplase çalışması yaparken yol yapımı nedeniyle altı boşalan direkle birlikte düşerek hayatını kaybetti. Yaşanan bu üzücü iş kazaları nedeniyle pazartesi günü başlanan 3. Dicle Elektrik Halı Saha Futbol Turnuvasına bir süre ara verildi. Turnuvanın daha sonra ilan edilecek tarihte devam edeceği belirtildi. - DİYARBAKIR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 09:46 Kaynak: İHA

Futbol, Dicle, Güncel
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