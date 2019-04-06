İş Kazaları Nedeniyle Dicle Elektrik Futbol Turnuvasına Ara Verdi
20 dakika önce
Dicle Elektrik tarafından düzenlenen geleneksel halı saha futbol turnuvasına, son günlerde yaşanan üzücü 2 iş kazası nedeniyle ara verildi.
Dicle
Elektrik tarafından düzenlenen geleneksel halı saha futbol turnuvasına, son günlerde yaşanan üzücü 2 iş kazası nedeniyle ara verildi.
Alınan bilgiye göre, Şırnak
'ta yaşanan iş kazasında il müdürlüğü arıza onarım bakım ekibinden Muratg İmrağ yaralandı. Yaralı Dicle Üniversitesi
Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, bu gün de Siirt
'te Murat Karakuş isimli hat işçisi, deplase çalışması yaparken yol yapımı nedeniyle altı boşalan direkle birlikte düşerek hayatını kaybetti. Yaşanan bu üzücü iş kazaları nedeniyle pazartesi günü başlanan 3. Dicle Elektrik Halı Saha Futbol
Turnuvasına bir süre ara verildi. Turnuvanın daha sonra ilan edilecek tarihte devam edeceği belirtildi. - DİYARBAKIR
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 09:46 Kaynak: İHA
Zonguldak'ta İstiklal Marşı'nı Duyan Hakem Maçı Durdurdu
73 Yaşında Maça Çıktı, Guinness Rekorlar Kitabı'na Girdi!
Buket Aydın'dan Kendisini Eleştiren Hıncal Uluç'a Sert Yanıt
Muhtar Adayı, 600 Yakınını İnşaat Halindeki Evlere Kaydettirip Seçimi Kazandı