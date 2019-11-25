Son Dakika Haberleri: İş kazalarına sahne olan Ambarlı Limanı drone ile havadan görüntülendi
Son Dakika 3. Sayfa İş kazalarına sahne olan Ambarlı Limanı drone ile havadan görüntülendi - Son Dakika

İş kazalarına sahne olan Ambarlı Limanı drone ile havadan görüntülendi

6 saat önce

- İş kazalarına sahne olan Ambarlı Limanı drone ile havadan görüntülendi Metin Karabaş'ın öldüğü iş kazası hakkında soruşturma başlatıldıİSTANBUL - Türkiye'nin en büyük limanlarından biri olan Ambarlı Limanı'nda yaşanan iş kazaları, iş güvenliği tartışmalarını beraberinde getirdi.

- İş kazalarına sahne olan Ambarlı Limanı drone ile havadan görüntülendi

Metin Karabaş'ın öldüğü iş kazası hakkında soruşturma başlatıldı

İSTANBUL - Türkiye'nin en büyük limanlarından biri olan Ambarlı Limanı'nda yaşanan iş kazaları, iş güvenliği tartışmalarını beraberinde getirdi. Dün Metin Delibaş'ın iş makinesinin altında kalarak hayatını kaybettiği kaza sonrası soruşturma başlatıldı. İş kazaları ile tartışmalara neden olan Ambarlı Limanı drone ile havadan görüntülendi.

Türkiye'nin en büyük limanlarından olan Ambarlı Limanı'nda dün saat 16: 00 sıralarında feci bir iş kazası yaşandı. Ambarlı Limanı'nda bulunan uluslararası kargo taşımacılığı yapan bir işletmede yaşanan kazada mesaisini devralmak için arkadaşlarının yanına yürüyen Metin Delibaş, iş makinesinin altında kalarak feci şekilde hayatını kaybetti. Kaza sonrası vinç operatörü Ahmet Y. gözaltına alındı, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Metin Delibaş'ın hayatını kaybettiği iş kazası limanlardaki iş güvenliği tartışmalarını da beraberinde getirdi. Son dönemlerde iş kazaları ile gündeme gelen Ambarlı Limanı, drone ile havadan görüntülendi.

İş kazalarına sahne olan Ambarlı Limanı drone ile havadan görüntülendi

Ambarlı Limanı, Türkiye, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 02:13 Kaynak: İHA
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