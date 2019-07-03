İş kazalarında 3 gün uyarısı

Ticaret ve hukuk mahkemeleri bilirkişilerinden Özlem Pekduraner, iş kazaları ve meslek hastalıklarını SGK'ye 3 iş gününde bildirmemenin 5 bin 737 liraya kadar cezası olduğunu bildirdi.

Ticaret ve hukuk mahkemeleri bilirkişilerinden Özlem Pekduraner, iş kazaları ve meslek hastalıklarını SGK'ye 3 iş gününde bildirmemenin 5 bin 737 liraya kadar cezası olduğunu bildirdi.

Pekduraner, yaptığı açıklamada, işverenlerin, iş kazalarının ve meslek hastalıklarının gerçekleşmesi durumunda yerine getirmekle yükümlü oldukları sorumluklar hakkında bilgi verdi.

Çalışma hayatında çeşitli mesleki risklerle karşı karşıya olunduğunu belirten Pekduraner, "İş kazaları neticesinde her yıl çok sayıda kişi hayatını kaybetmekte ya da iş göremez hale gelmektedir. İş kazalarına neden olan faktörlerin tespit edilip, bertaraf edilmesi gerekir." ifadesini kullandı.

Pekduraner, kimi zaman işverenlerin, işçinin sağlığı ve güvenliği için yaptığı masrafları maliyet unsuru olarak değerlendirdiğini, bunun yanlış olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"İş kazaları raporları sayesinde iş yerinde meydana gelen kazaların en çok neden ve nerelerde ortaya çıktığı tespit edilebilmektedir. İşverenlerin iş kazalarına ve meslek hastalıklarına dair kayıt tutmamasının ve rapor düzenlememesinin yaptırımı vardır. İş kazalarının ve meslek hastalıklarının kaydını tutmamak, gerekli incelemeleri yaparak bunlar ile ilgili rapor düzenlememenin cezası, 2019'da 10'dan az çalışanı olan iş yerlerinde tehlike derecesine göre bin 911 lira ile 2 bin 866 lira arasında değişmektedir. İş kazalarını ve meslek hastalıklarını 3 iş günü içinde SGK'ya bildirmemenin cezası da 2019'da 10'dan az çalışanı olan iş yerlerinde tehlike derecesine göre 3 bin 825 lira ile 5 bin 737 lira arasında değişmektedir."

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

JP Morgan: Türkiye'ye yatırımlar ve yabancı sermaye artacak

Kamuda esnek çalışma modeline geçiliyor

İşten çıkmak için yaptığı küçük oyun, ölümüne neden oldu

Boğaz'ın incisi Tarihi Kuleli Yalısı 190 milyon liraya satışa çıkarıldı