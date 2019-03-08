Son Dakika Haberleri: İş Kazası Geçiren Fabrika İşçisi Hayatını Kaybetti

İş Kazası Geçiren Fabrika İşçisi Hayatını Kaybetti

49 dakika önce

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde organize sanayi bölgesinde faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasında meydana gelen iş kazasında ağır yaralanan iki işçiden biri olan İsmail Öztorun hayatını kaybetti.

İş Kazası Geçiren Fabrika İşçisi Hayatını Kaybetti, System.String[]
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde organize sanayi bölgesinde faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasında meydana gelen iş kazasında ağır yaralanan iki işçiden biri olan İsmail Öztorun hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, 28 Şubat günü Kadirli Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasında çalışan İsmail Öztorun (28) ve Hüseyin Yılmaz (30), iplik sarma cihazını tamir etmek için çıktıkları 5 metre yükseklikten henüz belirlenemeyen bir sebeple beton zemine düşerek ağır yaralandı.

Olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırılan iki işçiden İsmail Öztorun tedavi gördüğü yoğun bakım ünitesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen 10 günlük yaşam savaşını kaybederek hayatını kaybetti.

İsmail Öztorun'un evli ve henüz 7 aylık bir çocuğu olduğu öğrenildi. - OSMANİYE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 12:43 Kaynak: İHA

Kadirli, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Mansur Yavaş "2 Anket Yaptırdım" Deyip Sonuçları Açıkladı Hastanede Güvenlik Görevlilerinin Bir Kadını Darp Ettiği İddiası Ortalığı Karıştırdı

Yolun Ortasında Sızan Alkollü Vatandaş, Feci Şekilde Can Verdi Esenyurt'ta Bir Lokantada Patlama Meydana Geldi, Ortalık Savaş Alanına Döndü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.3.2019 13:32:20. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İş Kazası Geçiren Fabrika İşçisi Hayatını Kaybetti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]