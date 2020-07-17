İş kazasında ağır yaralanan madenci hastanede kurtarılamadı - Son Dakika

Zonguldak'ta Türkiye Taşkömürü Kurumu'na ait maden ocağında meydana gelen iş kazasında ağır yaralanan 25 yaşındaki maden işçisi Yunus Oku, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Kaza, sabah saatlerinde TTK Armutçuk Müessese Müdürlüğü'nde maden ocağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Yunus Oku, 1 Nolu maden ocağı servisinde meydana gelen iş kazasında yaralandı. Maden işçileri tarafından yer üstüne çıkarılan Oku, 112 sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Üzerine büyük kömür parçası düştüğü öğrenilen Oku, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Bekar olan Oku'nun, 2019 yılındaki kura çekilişinde kuruma iş başı yaptığı öğrenildi. Acı haberi alan işçinin annesi morgun önünde gözyaşlarına boğularak sinir krizleri geçirdi. - ZONGULDAK