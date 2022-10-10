İş kazasında hayatını kaybeden genç toprağa verildi - Son Dakika
Üye Girişi

İş kazasında hayatını kaybeden genç toprağa verildi

10.10.2022 00:58
İş kazasında hayatını kaybeden genç toprağa verildi

Düzce'ye bağlı Akçakoca'da bulunan özel bir boru profil fabrikasında yaşanan iş kazasında hayatını kaybeden Emre Acar (22) kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Düzce'ye bağlı Akçakoca'da bulunan özel bir boru profil fabrikasında yaşanan iş kazasında hayatını kaybeden Emre Acar (22) kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Dün, Düzce'nin Akçakoca bağlı özel bir boru profil fabrikasında bulunan bir haddehanede meydana gelen olayda Emre Acar (22) isimli genç ağır yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Emre Acar için Alaplı Aşağıdağ Köy Camiinde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye Acar'ın yakınlarının yanı sıra sivil toplum örgütleri, mesai arkadaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanan gencin cenazesi Aile Mezarlığında toprağa verildi. - ZONGULDAK

YORUMLAR
500
Kamyonet ile otomobil çarpıştı: 8 yaralı Kamyonet ile otomobil çarpıştı: 8 yaralı Doğal gaz salınımı öğrenci yurdunu boşalttırdı Doğal gaz salınımı öğrenci yurdunu boşalttırdı
Kaynak: İHA

Akçakoca, Düzce, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İş kazasında hayatını kaybeden genç toprağa verildi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
00:43 Otobüs şoförü, kendisini sollayan aracın sürücüsünü görünce gülümsemesine engel olamadı
00:11 Ünlü yorumcu Ahmet Çakar'dan Fenerbahçe-Karagümrük karşılaşması sonrası tepki toplayan paylaşım: Rahatsızım
23:38 Jorge Jesus, Karagümrük maçı sonrası canlı yayında açıklamalar yaptı: Kötü performansta yorgunluğun da etkisi var
23:29 Pervin Buldan, bacağı kırılan HDP'li vekil hakkında paylaşım yaptı! Bakan Soylu'dan jet hızında cevap geldi
23:23 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Çok iyi pas attı" sözlerine Kılıçdaroğlu'ndan cevap geldi: Ne pastan, ne golden haberi yok
22:51 Fenerbahçe'nin Karagümrük'e 3 gol atan santrforu Valencia mücadele sonrası açıklama yaptı: Gol yememek için çalışmalıyız
22:29 Sarı-lacivertli taraftarın içi son dakika golleriyle gelen galibiyetle soğumadı! Altay Bayındır'a gelen tepkiler büyüyor
22:29 Antalya'daki KYK yurdu odasını görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi: Siz ciddi misiniz?
22:02 Kadıköy'de inanılmaz maç! Fenerbahçe, Fatih Karagümrük'ü 5-4 yendi
21:47 İBB Başkanı İmamoğlu'ndan Kadıköy'deki patlama hakkında Vali Yerlikaya'ya cevap: Doğal gaz kaynaklı değil
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2022 03:40:11. #1.12#
SON DAKİKA: İş kazasında hayatını kaybeden genç toprağa verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement