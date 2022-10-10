Dün, Düzce'nin Akçakoca bağlı özel bir boru profil fabrikasında bulunan bir haddehanede meydana gelen olayda Emre Acar (22) isimli genç ağır yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Emre Acar için Alaplı Aşağıdağ Köy Camiinde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye Acar'ın yakınlarının yanı sıra sivil toplum örgütleri, mesai arkadaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: İHA

Akçakoca, Düzce, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › İş kazasında hayatını kaybeden genç toprağa verildi - Son Dakika

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