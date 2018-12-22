İş Kazasında Hayatını Kaybeden İşçi İçin Tören

Karabük Demir ve Çelik Fabrikasına (KARADEMİR) bağlı şirket KARDÖKMAK'ta elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden elektrik bakım işçisi için cenaze töreni düzenlendi.

Karabük Demir ve Çelik Fabrikasına (KARADEMİR) bağlı şirket KARDÖKMAK'ta elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden elektrik bakım işçisi için cenaze töreni düzenlendi.



KARDEMİR'de haddehane meydanında düzenlenen cenaze törenine Mehmet Yüksel'in yakınlarının yanı sıra AK Parti Karabük Milletvekilleri Cumhur Ünal, KARDEMİR AŞ. Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Güleç, KARDEMİR Yönetim Kurulu üyesi Çağrı Güleç, Özçelik-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Recep Akyel, Özelik- İş Sendikası Karabük Şube Başkanı Ulvi Üngören, Sendika yetkilileri, AK Parti Karabük İl Başkanı İsmail Altınöz, CHP il Başkanı Abdullah Çakır ve KARDEMİR çalışanları katıldı.



Yüksel'in cenazesi, daha sonra Öğlebeli mahallesi Toğçuoğlu camine getirildi. Burada Karabük Valisi Fuat Gürel'inde katıldığı ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Mehmet Yüksel, öğlebeli mezarlığında toprağa verildi. - KARABÜK

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