İş kazasında yaralanan vatandaşın yardımına Başkan Kocaman koştu - Son Dakika

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İş kazasında yaralanan vatandaşın yardımına Başkan Kocaman koştu
6 saat önce
Kartepe Belediye Başkanı Mustafga Kocaman, İzmit ilçesinde geçirdiği iş kazası sonucunda elleri ve yüzü yanan vatandaşın çalışır duruma gelene kadar tüm ihtiyaçlarının kendisi tarafından karşılanacağını söyledi.
Kartepe Belediye Başkanı Mustafga Kocaman, İzmit ilçesinde geçirdiği iş kazası sonucunda elleri ve yüzü yanan vatandaşın çalışır duruma gelene kadar tüm ihtiyaçlarının kendisi tarafından karşılanacağını söyledi.
Kartepe Belediyesi Başkanı Mustafa Kocaman iş kazası nedeniyle ağır yaralanan Kartepeli İsa Kara'ya sahip çıktı. Kara'nın İzmit ilçesinde geçirdiği iş kazası sonucunda çalışamaz duruma geldiğini öğrenen Kocaman harekete geçti. Haberi alır almaz hemen Kara ile görüntülü konuşan Başkan Kocaman, çalışabilir duruma gelinceye kadar kendisi ve ailesinin temel ihtiyaçları karşılamak üzere Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne talimat verdi. - KOCAELİ
Haber Yayın Tarihi: 27.03.2020 12:41 Kaynak: İHA
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