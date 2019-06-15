Son Dakika Haberleri: İş kazasında yaralandı, yaşama tutunamadı
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İş kazasında yaralandı, yaşama tutunamadı

2 saat önce

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde bulunan Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları'nda (Erdemir) yüksek fırının yapımı sırasında oksijen parlaması sonucu yaralanan Hasan Akbaş (46), 15 gündür tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

İş kazasında yaralandı, yaşama tutunamadı, System.String[]
ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde bulunan Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları'nda (Erdemir) yüksek fırının yapımı sırasında oksijen parlaması sonucu yaralanan Hasan Akbaş (46), 15 gündür tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
1 Haziran günü, Erdemir'de 2. yüksek fırındaki çalışmalar sırasında yaşanan oksijen parlaması sonucu formen olarak görev yapan Hasan Akbaş yaralandı. Vücudunda yanıklar oluşan Hasan Akbaş yapılan ilk müdahalenin ardından, Kocaeli'nin Derince ilçesindeki Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanenin yanık merkezinde tedaviye alınan Hasan Akbaş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.


- Ereğlizonguldak
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 06:35 Kaynak: DHA
Hasan Akbaş, Güncel
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