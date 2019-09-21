İş kimin umurunda!

Ünlü şarkıcı, küvet içinde çekilen bir fotoğrafını Instagrama yükledi.



Hadise'nin "Yapmam gereken bir sürü önemli iş vardır. O sırada ben..." notuyla paylaştığı kare 14 saat içinde 200 bini aşkın kişi tarafından beğenildi.