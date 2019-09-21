İş kimin umurunda!
30 dakika önce
Ünlü şarkıcı, küvet içinde çekilen bir fotoğrafını Instagrama yükledi.
Ünlü şarkıcı, küvet içinde çekilen bir fotoğrafını Instagrama yükledi.
Hadise'nin "Yapmam gereken bir sürü önemli iş vardır. O sırada ben..." notuyla paylaştığı kare 14 saat içinde 200 bini aşkın kişi tarafından beğenildi.
Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 08:40
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