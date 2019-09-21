Son Dakika Haberleri: İş kimin umurunda!
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İş kimin umurunda!

30 dakika önce

Ünlü şarkıcı, küvet içinde çekilen bir fotoğrafını Instagrama yükledi.

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Ünlü şarkıcı, küvet içinde çekilen bir fotoğrafını Instagrama yükledi.


Hadise'nin "Yapmam gereken bir sürü önemli iş vardır. O sırada ben..." notuyla paylaştığı kare 14 saat içinde 200 bini aşkın kişi tarafından beğenildi.

Hadise, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 08:40 
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