Son Dakika Haberleri: İş Kulübü Eğitimini Başarıyla Bitiren Gençler Sertifikalarını Aldı

İş Kulübü Eğitimini Başarıyla Bitiren Gençler Sertifikalarını Aldı

25 dakika önce

Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi ve İş Kur Denizli İl Müdürlüğü işbirliği ile gerçekleşen 'İş Kulübü Eğitim' programını başarıyla bitiren gençler sertifikalarını aldı.

İş Kulübü Eğitimini Başarıyla Bitiren Gençler Sertifikalarını Aldı, System.String[]
Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi ve İş Kur Denizli İl Müdürlüğü işbirliği ile gerçekleşen 'İş Kulübü Eğitim' programını başarıyla bitiren gençler sertifikalarını aldı.

İş Kulübü Eğitmeni Taner Beter tarafından Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi gönüllüsü 15 kursiyere 5 gün süren eğitim sürecinde, kendini tanıma, iş arama ağlarını etkin kullanma, CV çeşitleri, CV hazırlama teknikleri, mülakat teknikleri ve mülakat çeşitleri ile İş-Kur'un programları hakkında bilgilendirme yapıldı. Eğitim programı çerçevesinde Menderes Tekstil İnsan Kaynakları Uzmanı Ertuğrul Baykara'da deneyimlerini gençlere aktardı, kursiyerlerle gurup mülakatları ve bu mülakatlar kapsamında nelerin yapılması gerektiği anlatıldı. Program sonunda İş Kulübü Eğitim programını başarıyla bitiren gençler sertifikalarını aldı. - DENİZLİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 02:55 Kaynak: İHA

Kent Konseyi, Denizli, Güncel
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