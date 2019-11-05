Son Dakika Haberleri: İş-Kur'dan hükümlülere hibe müjdesi
Son Dakika Güncel İş-Kur'dan hükümlülere hibe müjdesi

İş-Kur'dan hükümlülere hibe müjdesi

7 saat önce

Hakkari Çalışma ve İş Kurumu (İş-Kur) İl Müdürü Ahmet Kızılkaya, Hakkari'de 2014'ten bu yana kendi işini kurmak isteyen engelli ve eski hükümlülere destek sağladıklarını ve bu desteklerden yararlanmak isteyen birçok vatandaşa yardımcı olduklarını ifade etti.

İş-Kur'dan hükümlülere hibe müjdesi, System.String[]

Hakkari Çalışma ve İş Kurumu (İş-Kur) İl Müdürü Ahmet Kızılkaya, Hakkari'de 2014'ten bu yana kendi işini kurmak isteyen engelli ve eski hükümlülere destek sağladıklarını ve bu desteklerden yararlanmak isteyen birçok vatandaşa yardımcı olduklarını ifade etti.


Açıklamalarda bulunan Ahmet Kızılkaya, verilecek desteğin amacının engelli ve eski hükümlülerin kendi işlerini kurmasına ve engellilerin mesleki eğitim alarak istihdam edilmeleri yolu ile rehabilitasyonlarına yardımcı olmak olduğunu söyledi. Kızılkaya, "İş-Kur tarafından kendi işini kurmak isteyen engelli vatandaşlarımıza 50 bin TL'ye kadar, eski hükümlü vatandaşlara ise 38 bin 370 TL'ye kadar hibe desteği veriliyor. 2019 yılı 2. dönem başvuru sonuçları açıklandı. Kendi işini kurma projesi kapsamında Hakkari'de 6 engelli ve 57 eski hükümlü olmak üzere toplam 63 vatandaşımızın projeleri için 2 milyon 389 bin 104 TL bütçe ayrılarak onaylandı. Onaylanan projeler, Hakkari'de 63 aileye ekmek kapısı olacak. Bundan dolayı destek ve katkıları nedeniyle Hakkari halkı adına başta Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Zehra Zümrüt Selçuk, Valimiz İdris Akbıyık, Genel Müdürümüz Cafer Uzunkaya ve Genel Müdürlük Komisyonuna sonsuz teşekkürlerimizi sunarız" dedi. - HAKKARİ

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Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 10:16 Kaynak: İHA
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