İŞ-KUR'dan 'kısa çalışma ödeneği' açıklaması - Son Dakika

Bitlis Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü (İŞKUR) Mucahit Gülmez, 'kısa çalışma ödeneği' uygulamasının Cumhurbaşkanlığı nezdinde yapılan çalışmalar neticesinde şartları esnetilerek devam edildiğini söyledi.



Açıklamalarda bulunan Gülmez, kısa çalışma ödeneğinden nasıl faydalanması gerektiği konusunda bilgiler vererek, "Çin'in Wuhan kentinde tespit edilen ve kısa sürede birçok ülkeye yayınlan korona virüsü salgını nedeniyle zarar gören işverenlerin kurumumuzda halihazırda uygulanmakta olan kısa çalışma ödeneği hakkından yararlanmaları mümkün olup, Cumhurbaşkanlığımız ve Bakanlığımız nezdinde yapılan çalışmalar neticesinde şartları da esnetilerek uygulanmaya devam etmektedir. Kısa çalışma ödeneği talebinde bulunmak isteyen işverenlerimiz, kurumumuzun internet sitesi olan www.iskur.gov.tr sitemizin ana sayfasındaki 'Kısa Çalışma Ödeneği' başlıklı bölümde (https://www.iskur.gov.tr/isveren/kisa-calisma-odenegi/genel-bilgiler/) yayınlanan Kısa Çalışma Talep Formu, Kısa Çalışma Uygulanacak İşçi Listesine başvuru gerekçesini kanıtlayan belgelerin kaşe-imzalı olarak taranıp eklenerek kisacalisma.bitlis@iskur.gov.tr mail adresimize göndermeleri gerekmektedir. Gelen başvurular müdürlüğümüzce incelenmekte ve varsa eksiklikler tamamlandıktan sonra yine müdürlüğümüzce Bakanlığımız Rehberlik ve Teftiş Kurulumuzun ilgili grup başkanlığına gönderilmektedir. İlgili başkanlık tarafından kısa çalışma ödeneği talebi uygun görülenlerin ödeneği başlatılmaktadır" dedi.



Kısa çalışma kapsamında, işçilere kısa çalışma ödeneği ödenmesi ve Genel Sağlık Sigortası (GSS) primleri ödenmesi hizmetlerinin sağlandığını ifade eden Gülmez, "İş yerinde kısa çalışma uygulanabilmesi için, işverenin; genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle iş yerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılması veya süreklilik koşulu aranmaksızın iş yerinde faaliyetin tamamen veya kısmen en az dört hafta süreyle durdurulması hallerinde İŞKUR'a başvuruda bulunması ve iş müfettişlerince yapılan uygunluk tespiti sonucu iş yerinin bu durumlardan etkilendiğinin tespit edilmesi gerekmektedir. İşçinin kısa çalışma ödeneğinden yararlanabilmesi için, işverenin kısa çalışma talebinin iş müfettişlerince yapılacak inceleme sonucu uygun bulunması, kısa çalışmaya tabi tutulan işçinin kısa çalışmanın başladığı tarihte çalışma sürelerini ve prim ödeme şartlarını sağlamış olması, korona virüs etkisiyle yapılan kısa çalışma başvurularında, son 60 gün hizmet akdine tabi olmak kaydıyla son 3 yıl içinde 450 gün prim ödemiş olması, iş müfettişlerince yapılacak inceleme sonucu kısa çalışmaya katılacaklar listesinde işçinin bilgilerinin bulunması gerekmektedir" diye konuştu. - BİTLİS