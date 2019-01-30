Son Dakika Haberleri: İş-Kur'dan Müsiad'a Ziyaret

İş-Kur'dan Müsiad'a Ziyaret

6 dakika önce

Afyonkarahisar Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Ahmet Karakaya, Müstekil Sanayici ve İş Adamları Derneğini ziyaret ederek, iş adamlarına bakanlığın yeni projeleri hakkında bilgi verdi.

İş-Kur'dan Müsiad'a Ziyaret, System.String[]
Afyonkarahisar Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Ahmet Karakaya, Müstekil Sanayici ve İş Adamları Derneğini ziyaret ederek, iş adamlarına bakanlığın yeni projeleri hakkında bilgi verdi.

MÜSİAD İl Temsilciliğindeki ziyaret programına, Karakaya'nın yanı sıra, Afyonkarahisar Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdür Yardımcısı Sinan Akpınar ve kurum personeli katıldı.

Karakaya, ziyarette, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının genel teşvik programları arasında yer alan İş Başı Eğitim ve Girişimcilik programları ile "İşe İlk Adım Projesi" hakkında sunum yaptı.

MÜSİAD Afyonkarahisar Şube Başkanı Ahmet Karakol da İŞKUR'un yeni projelerinin ülke ekonomisine ve istihdama çok büyük katkı sağladığını belirterek, ziyaretten dolayı Karakaya'ya teşekkür etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 09:57 Kaynak: AA

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