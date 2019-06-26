Son Dakika Haberleri: İş-Kur'dan üniversite öğrencilerine çalışma imkanı
Son Dakika Güncel Haber

İş-Kur'dan üniversite öğrencilerine çalışma imkanı

2 saat önce

Muğla İş-Kur Müdürü İlyas Sarıyerli, Sosyal Çalışma Programı kapsamında üniversite öğrencilerine yaz döneminde çalışma imkanı sunulduğunu bildirdi.

İş-Kur'dan üniversite öğrencilerine çalışma imkanı, System.String[]
Muğla İş-Kur Müdürü İlyas Sarıyerli, Sosyal Çalışma Programı kapsamında üniversite öğrencilerine yaz döneminde çalışma imkanı sunulduğunu bildirdi.

Sarıyerli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, programın üniversite öğrencilerine yönelik olarak bu yıl ilk defa uygulanacağını belirtti.

Programın öğrencilerin çalışma hayatıyla tanışmalarını sağlamak, mesleki niteliklerini geliştirmek ve çalışma disiplini kazandırmak amacıyla hazırlandığını aktaran Sarıyerli, amaçlarının toplumsal faydanın yüksek olduğu kamusal alanlarda sunulan hizmetlere geçici süreyle katılımların artması olduğunu kaydetti.
Kayıtların İş-Kur internet sitesinden elektronik ortamda alındığını vurgulayan Sarıyerli, şöyle konuştu:

"Program kapsamında açıköğretim, yüksek lisans ve doktora öğrencileri hariç olmak üzere 18 yaşını tamamlamış üniversite öğrencileri başvuracak. Programdan yararlanma şartları ise

18 yaşını doldurmuş olmak, öğrencilik kaydı aktif olmak, başka bir yerde çalışmıyor veya staj yapmıyor olmak, bahar döneminden devam eden dersi olmamak, yaz okulunda ders almamış olmak ve genel akademik not ortalaması 2 ve üzerinde olmak."
Sarıyerli, bu kapsamda başvuruların cuma gününe kadar alınacağını ve proje kapsamında Muğla'ya 489 kişilik kontenjan ile 2 milyon lira ödenek tahsis edildiğini dile getirdi.
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 02:02 Kaynak: AA
Muğla, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Hollandalı üniversite öğrencileri, 725 kilometre hıza ulaşan ve güneş enerjisiyle çalışan otomobil yaptı Volkswagen, 560 kiralık işçi ile yollarını ayırıyor 1700 kişilik belediye kadrosuna, 73 bin iş başvurusu yapıldı Türkiye ile KKTC arasında sahil güvenlik alanında iş birliği

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.6.2019 16:09:25. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İş-Kur'dan üniversite öğrencilerine çalışma imkanı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]