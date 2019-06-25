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İş-Kur'dan üniversite öğrencilerine sosyal çalışma programı

1 saat önce

Türkiye İş Kurumu tarafından Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği kapsamında üniversite öğrencilerinin çalışma hayatıyla tanışmalarını sağlamak amacıyla sosyal çalışma programı duyurusu yapıldı.

İş-Kur'dan üniversite öğrencilerine sosyal çalışma programı, System.String[]
Türkiye İş Kurumu tarafından Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği kapsamında üniversite öğrencilerinin çalışma hayatıyla tanışmalarını sağlamak amacıyla sosyal çalışma programı duyurusu yapıldı.

Sosyal Çalışma Programı Haziran, Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında toplumsal faydanın yüksek olduğu alanlarda kamu kurumlarıyla işbirliği halinde düzenlenecek. SÇP Kurum portalı üzerinden başvurular, online işlem olarak da yapılabilecek.

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Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 02:02 Kaynak: İHA
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