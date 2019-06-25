İş-Kur'dan üniversite öğrencilerine sosyal çalışma programı
1 saat önce
Türkiye İş Kurumu tarafından Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği kapsamında üniversite öğrencilerinin çalışma hayatıyla tanışmalarını sağlamak amacıyla sosyal çalışma programı duyurusu yapıldı.
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 02:02 Kaynak: İHA
Türkiye İş Kurumu tarafından Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği kapsamında üniversite öğrencilerinin çalışma hayatıyla tanışmalarını sağlamak amacıyla sosyal çalışma programı duyurusu yapıldı.
Sosyal Çalışma Programı Haziran, Temmuz, Ağustos ve Eylül
aylarında toplumsal faydanın yüksek olduğu alanlarda kamu kurumlarıyla işbirliği halinde düzenlenecek. SÇP Kurum portalı üzerinden başvurular, online işlem olarak da yapılabilecek. Kırşehir
'de 18 ayrı kurumda yapılacak eğitim programına 128 kişi katılacak. - KIRŞEHİR
Üniversite öğrencileri için Sosyal Çalışma Programı başvuruları bugün başladı
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