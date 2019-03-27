İş-Kur Genel Müdürü Uzunkaya: "Milletçe 1,5 Milyon İstihdamı Gerçekleştirdik"

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Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye 2 Milyon Dolarlık Hibe

Hal İşçisi, Hortumda Ağırlık Olsun Diye Tuttuğu Şemsiye ile Birlikte Uçtu