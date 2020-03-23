İş-Kur, işverene kısa çalışma ödeneğini duyurdu - Son Dakika
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İş-Kur, işverene kısa çalışma ödeneğini duyurdu

6 saat önce

İş-Kur Kırşehir'de kısa çalışma ödeneği başvurularını almaya başladı.

İş-Kur, işverene kısa çalışma ödeneğini duyurdu, System.String[]

İş-Kur Kırşehir'de kısa çalışma ödeneği başvurularını almaya başladı.


Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve birçok ülkede etkisini gösteren yeni tip koronavirüs (Covid-19) mücadelesi kapsamında istikrar kalkanı paketi kapsamında İş-Kur Kırşehir'de, işverene kısa çalışma ödeneği kapsamında çalışma ödeneğini duyurdu.


Kısa çalışma ödeneği başvuruları elektronik ortamda alınmaya başlanıldı. Sigortalı işçi çalıştıran ve çalışma süresini kısıtlayan yada tamamen iş yerini kapatan işveren kısa çalışma ödeneğine başvuruda bulunabilecek.


İş-Kur tarafından yapılan açıklamada; "Kısa çalışma ödeneği; İş yerlerini kapatmak zorunda kalan veya çalışma saatinde azaltmaya giden işverenlerimizin yanlarındaki sigortalı çalışan işçilerin maaş ve sigorta desteğinden ibarettir"denildi.


İş-Kur Kırşehir İl Müdürü Metin Ülgen Kaya, "Devletimiz, işverenin sağlığı ve güvenliği için bu müracaatları elektronik ortamda alıyor. Bizlerde görevli personelimizce destek talebinde bulunan iş verene gerekli yardımları sağlıyoruz"dedi - KIRŞEHİR

Çin Halk Cumhuriyeti, Koronavirüs, Kırşehir, Wuhan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 05:08 Kaynak: İHA

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