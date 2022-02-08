Üye Girişi
İş kurmak isterken dolandırıldılar - Son Dakika

İş kurmak isterken dolandırıldılar

08.02.2022 12:33

ANKARA'da makine yazılım şirketi sahibi Şeyda Ş. ile ağabeyi Selman Ş. hakkında, farklı illerde karton bardak imalatı işine girmek isteyen 3 kişiyi, sözleşme tarihi geçmesine rağmen karton bardak makinelerini teslim etmeyip, toplam 561 bin 884 TL dolandırdıkları suçlamasıyla 10 yıla kadar...

ANKARA'da makine yazılım şirketi sahibi Şeyda Ş. ile ağabeyi Selman Ş. hakkında, farklı illerde karton bardak imalatı işine girmek isteyen 3 kişiyi, sözleşme tarihi geçmesine rağmen karton bardak makinelerini teslim etmeyip, toplam 561 bin 884 TL dolandırdıkları suçlamasıyla 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. İki kardeşin Ankara ve Van'da daha önce de benzer 6 dolandırıcılık dosyası bulunduğu belirtildi.

Ankara'da Gersan Sanayi Sitesi'nde faaliyet gösteren makine yazılım şirketi sahibi Şeyda Ş. ile ağabeyi Selman Ş., Denizli'de Necmettin Duman (25), Kastamonu İnebolu'da Esra ve Suat Sarul çifti ve Antalya'da Hüseyin Ala'ya karton bardak makinesi satmak için sözleşme imzaladı. Ancak iki kardeş, karton bardak üretip satmak isteyen müşterilerinden toplam 561 bin 884 TL peşinat almalarına rağmen sözleşme tarihinde makineleri teslim etmedi. Şikayet üzerine iki kardeş hakkında soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Şeyda Ş. ve Selman Ş. hakkında 'tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı' suçundan 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlenerek dava açıldı. Ankara ve Van'da daha önce de benzer şekilde 6 dolandırıcılık dosyaları olduğu belirlenen şüpheliler, Ankara 21'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

HIRSIZLIK SAVUNMASI İNANDIRICI BULUNMADI

İki kardeş, iddianamede yer alan ifadelerinde, suçlamayı reddederek imalathane yerlerini değiştirdiklerini, yeni iş yerlerinde hırsızlık yapılması nedeniyle makinelerin teslimini yapamadıklarını ileri sürdü. Ancak iş yerinde yapılan incelemede makine üretiminde kullanılan malzemelerin ağırlığı nedeniyle hırsızlıkta vinç kullanılması gerektiği ve uzun süre alacak bu işlemin iş yeri sahiplerinin bilgisi dışında yapılmasının hayatın olağan akışına aykırı olduğuna dikkat çekildi.

'BU BİZE TİCARİ BİR DERS OLDU'

83 bin 175 TL'si dolandırılan Necmettin Duman, DHA'ya yaptığı açıklamada, "Bu bize ticari bir ders oldu. Bundan sonra artık ticaret yapacağımız insanın siciline kadar araştırmamız gerekiyormuş. Büyük bir mağduriyet yaşattı. Sözleşme yapmadan önce bizi Ankara'ya davet ettiler. Hatta makineyi onlardan bile almamıza gerek olmadığını başka yerden alsak bile yardımcı olacaklarını beyan ettiler. Fabrikayı gezdirdiler, makineyi gördük. Firma yetkilisi kendisini 'Orhun' diye tanıttı. Sözleşme gereği makinenin teslimat süresi 2 aydı. 83 bin TL ön ödeme yaptık. Sanayide dükkanımızı tuttuk. Sürekli bize erteleme bahaneleriyle geldiler. Şüphelerim artınca Ankara'ya geldim; bina bomboş, benimle görüşen kimse yok. Allah bunu kimseye vermesin. Maddi olan kısım bir şekilde düzeltilir. Ama manevi yönden sarstığı kısım ise ömür boyu geçmez" dedi.

'YABANCI UYRUKLU MAĞDURLAR DA VAR'

Avukat Neslihan Koçer, "Önce başka bir şirketi var. Piyasayı önce o şirketle dolandırıyorlar. Sonra başka bir şirket kuruyorlar. Van, Kastamonu, Gaziantep, Mersin, Antalya'da ciddi sayıda yabancı uyruklu mağdur da var. Dava ağır ceza mahkemesinde görülecek" dedi.

İş kurmak isterken dolandırıldılar
İş kurmak isterken dolandırıldılar
İş kurmak isterken dolandırıldılar
İş kurmak isterken dolandırıldılar
İş kurmak isterken dolandırıldılar
İş kurmak isterken dolandırıldılar

YORUMLAR
500

Türk Lirası, Antalya, Ankara, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İş kurmak isterken dolandırıldılar - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
13:33 Tanju Özcan'dan erken seçim formülü: 11 vekil istifa ederse bu iş bitmiştir
13:28 Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinin şüphelilerinden Ali Yasak: Biz ona abi dedik, o bize küfredip parmak salladı
12:11 Donarak öldüğü iddia edilen adamın kardeşleri: Abimiz kalp krizinden öldü
13:09 Kurallara uymadı! Yasak olan yerden dönen öğrenci servisi ile otobüs çarpıştı
13:04 İki Alman devinin Uğurcan Çakır kavgası! Trabzon'un kaptanı yolcu
12:56 Türkiye'den sahada senaryoları değiştirecek hamle!
12:53 5 katlı binada meydana gelen doğal gaz patlaması sonrası hasarlı yapı tamamen yıkıldı
12:51 Süper Lig yayın ihalesinde rakamlar hayli düşük! Üç büyük medya kuruluşu 'Şartname' aldı
12:50 CHP'li 11 büyükşehir belediye başkanından yeni bildiri geldi!
12:49 Enflasyonun uğramadığı tek yer Meclis lokantası!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2022 13:37:29. #1.11#
SON DAKİKA: İş kurmak isterken dolandırıldılar - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement