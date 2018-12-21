Son Dakika Haberleri: İş Kuyruğunda Beklerken Bıçaklandı

İş Kuyruğunda Beklerken Bıçaklandı

3 saat önce

KAHRAMANMARAŞ'ta iş başvurusu için sırada bekleyen Adem Karakoyun (28), aralarında husumet olduğu ileri sürülen M.B. (17) ve Adem Ö. ile tartışırken M.B. (17) tarafından bıçaklandı.

İş Kuyruğunda Beklerken Bıçaklandı, System.String[]
KAHRAMANMARAŞ'ta iş başvurusu için sırada bekleyen Adem Karakoyun (28), aralarında husumet olduğu ileri sürülen M.B. (17) ve Adem Ö. ile tartışırken M.B. (17) tarafından bıçaklandı. Olay sonrası kaçan iki şüpheli gözaltına alındı. Olay, İsmet Paşa Mahallesi Borsa Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Adem Karakoyun, İŞKUR önünde başvuru sırası beklerken yanına gelen ve aralarında daha önceden husumet bulunan Adem Ö. ve M.B. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesiyle M.B., Karakoyun'u bacağından bıçakladı. İki şüpheli olay yerinden kaçarken, Adem Karakoyun'u yerde kanlar içinde görenler durumu polis ve sağlık ekibine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Karakoyun'u hastaneye kaldırdı. Tedaviye alınan Adem Karakoyun'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis, olay sonrası kaçan M.B. ve Adem Ö.'yü olay yerine yakın bir yerde yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheliler ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. - Kahramanmaraş

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 05:16 Kaynak: DHA

İŞKUR, Kahramanmaraş, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Cani Baba, Kızını Döven Damadını Boğazından Bıçaklayarak Öldürdü Acun Ilıcalı, Dominik'te Öldürülen Kameraman Alper Baycın'ın Ailesini Unutmadı

FETÖ'nün Hücre Evlerinden "F" Serisi Dolar Çıktı CHP'li Abdüllatif Şener'in Meclis'teki Konuşması Üzerine Devlet Bahçeli, "MHP'li Olsaydı 'Yerine Otur' Derdim" Açıklamasını Yaptı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2018 20:17:13. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İş Kuyruğunda Beklerken Bıçaklandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]