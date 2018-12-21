İş Kuyruğunda Beklerken Bıçaklandı

KAHRAMANMARAŞ'ta iş başvurusu için sırada bekleyen Adem Karakoyun (28), aralarında husumet olduğu ileri sürülen M.B. (17) ve Adem Ö. ile tartışırken M.B. (17) tarafından bıçaklandı.

KAHRAMANMARAŞ'ta iş başvurusu için sırada bekleyen Adem Karakoyun (28), aralarında husumet olduğu ileri sürülen M.B. (17) ve Adem Ö. ile tartışırken M.B. (17) tarafından bıçaklandı. Olay sonrası kaçan iki şüpheli gözaltına alındı. Olay, İsmet Paşa Mahallesi Borsa Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Adem Karakoyun, İŞKUR önünde başvuru sırası beklerken yanına gelen ve aralarında daha önceden husumet bulunan Adem Ö. ve M.B. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesiyle M.B., Karakoyun'u bacağından bıçakladı. İki şüpheli olay yerinden kaçarken, Adem Karakoyun'u yerde kanlar içinde görenler durumu polis ve sağlık ekibine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Karakoyun'u hastaneye kaldırdı. Tedaviye alınan Adem Karakoyun'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



Polis, olay sonrası kaçan M.B. ve Adem Ö.'yü olay yerine yakın bir yerde yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheliler ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. - Kahramanmaraş

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