İş Kuyruğunda Bıçaklandı
5 saat önce
Kahramanmaraş'ta iş kuyruğunda bekleyen bir kişi, husumetlileri tarafından bıçakla yaralandı.
Kahramanmaraş
'ta iş kuyruğunda bekleyen bir kişi, husumetlileri tarafından bıçakla yaralandı.
Olay, Dulkadiroğlu
ilçesi Borca Caddesi İş-Kur binası önünde gerçekleşti. İsmi açıklanmayan bir kişi, iş müracaatı için geldiği İş-Kur binası önünde husumetlisi tarafından sağ bacağından bıçaklandı. Kimliği belirlenemeyen kişi bıçaklama olayının ardından olay yerinde kaçtı. Yaralı olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Necip Fazıl
Şehir Hastanesine sevk edildi.
Kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatılırken, olayın görgü tanıklarından bir kadın, "Ben içerideydim o sırada 3 kişi geldi, 'sen benim kardeşimi nasıl hapse attırırsın' dediler. Adam dedi ki, 'ben gelemem sıradayım' dedi. Tekrardan adamı bu tarafa çektiler ve bıçak çektiler" dedi. - KAHRAMANMARAŞ
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 03:50 Kaynak: İHA
Lise Önünde Çıkan 'Yan Bakma' Tartışması Kanlı Bitti! Bir Lise Öğrencisi Yaralandı
Cani Baba, Kızını Döven Damadını Boğazından Bıçaklayarak Öldürdü
FETÖ'nün Hücre Evlerinden "F" Serisi Dolar Çıktı
Katalanlar Sokağa Döküldü, Barselona Karıştı