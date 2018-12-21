Son Dakika Haberleri: İş Kuyruğunda Bıçaklandı

İş Kuyruğunda Bıçaklandı

55 dakika önce

İş kuyruğunda bıçaklandıKAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta iş kuyruğunda bekleyen bir kişi, husumetlileri tarafından bıçakla yaralandı.

İş kuyruğunda bıçaklandı

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta iş kuyruğunda bekleyen bir kişi, husumetlileri tarafından bıçakla yaralandı.
Olay, Dulkadiroğlu ilçesi Borca Caddesi İş-Kur binası önünde gerçekleşti. Adem Karakoyun (28), iş müracaatı için geldiği İş-Kur binası önünde husumetlisi olduğu Adem Ö. ve M.B. ile karşılaştı. M.B., Karakoyun'u sağ bacağından bıçaklarken, daha sonra Adem Ö. ile birlikte olay yerinde kaçtı. Yaralı ise olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Necip Fazıl Şehir Hastanesine sevk edildi.
Olayın görgü tanıklarından bir kadın, "Ben içerideydim o sırada 3 kişi geldi, 'sen benim kardeşimi nasıl hapse attırırsın' dediler. Adam dedi ki, 'ben gelemem sıradayım' dedi. Tekrardan adamı bu tarafa çektiler ve bıçak çektiler" dedi.
Öte yandan, olay yerinden kaçan 2 şüpheli de polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 06:25 Kaynak: İHA

Dulkadiroğlu, Kahramanmaraş, 3. Sayfa
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