Son Dakika Haberleri: İş Kuyruğundakiler Merdivenlere Sığmadı

İş Kuyruğundakiler Merdivenlere Sığmadı

1 saat önce

Sağlık Bakanlığı tarafından açılan kadrolara yerleşmek isteyen adaylar, İŞKUR İl Müdürlüğü önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

İş Kuyruğundakiler Merdivenlere Sığmadı, System.String[]
Sağlık Bakanlığı tarafından açılan kadrolara yerleşmek isteyen adaylar, İŞKUR İl Müdürlüğü önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Sağlık Bakanlığı tarafından yurt genelinde çeşitli alanlarda 6 bin 409 işçinin alınacağı duyurusu, iş başvurusunda bulunmak isteyenlerin İŞKUR'a akın etmesine neden oldu. 4 Ocak olarak duyurulan son başvuru tarihi geciktirmek istemeyen adaylar, Sivas'ta İŞKUR İl Müdürlüğü binasında uzun kuyruklar oluşturdu. Kuyruk 4. kattan zemin kata kadar uzandı. Başvurular arasından 46 kişinin yapılacak kura ve mülakatlar sonrasında Sağlık Bakanlığı tarafından Sivas'ta işe alınacağı öğrenildi. - SİVAS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 04:16 Kaynak: İHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Boynundan Çıkardığı Şalı Sokak Köpeğinin Üzerine Örttü Hırsızlar, 3. Denemelerinde Duvarı Balyozla Kırıp 1 Milyon Liralık Altını Çaldı

Siverek'te 120 Kişinin Alınacağı 9 Aylık Geçici İşe 5 Bin Kişi Başvurdu Erdoğan'ın Grup Toplantısında Verdiği Müjdeler, Yeni Yılın İlk Yasa Teklifi Olacak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.1.2019 17:35:42. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İş Kuyruğundakiler Merdivenlere Sığmadı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]