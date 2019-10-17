İş makinaları sektörü Latin Amerika’ya odaklandı
28 dakika önce
İş makinaları sektörü Latin Amerika'da 569 milyar dolarlık inşaat projesini hedef alarak girişimlerde bulundu.
İş makinaları sektörü Latin Amerika'da 569 milyar dolarlık inşaat projesini hedef alarak girişimlerde bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 05:12
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