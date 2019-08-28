Son Dakika Haberleri: İş makinası çalan son hırsız da yakalandı
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İş makinası çalan son hırsız da yakalandı

1 saat önce

Eskişehir'de iş makinası çaldıkları iddia edilen şüphelilerden firari olan 1'i yakalanarak adliyeye sevk edildi.

İş makinası çalan son hırsız da yakalandı, System.String[]
Eskişehir'de iş makinası çaldıkları iddia edilen şüphelilerden firari olan 1'i yakalanarak adliyeye sevk edildi.

Zafer Mahallesi Sarıcakaya Caddesi üzerinde park halinde bulunan S.K. isimli şahsa ait 400 bin TL değerindeki kanal kazıcı ve yükleyici ile Şirintepe mahallesinde bulunan Y.D.'ye ait 200 bin TL değerinde ki iş makinalarının çalınması olayı ile ilgili olarak güvenlik kameralarını incelendi. Ekipler incelemeler sonucu iş makinası hırsızlığı olayını U.A. (39) ile E.Ü. (40), H.G. (28) ve İ.Ö. (27) isimli şahısların gerçekleştirdikleri tespit etti. Şahıslar kullanımlarında olan kiralık araçla geçtiğimiz günlerde Eskişehir'e giriş yaptıkları sırada Ankara yolu polis uygulama noktasında yakalandı. İş makinası hırsızlığını gerçekleştiren U.A. H.G. ve E.Ü. isimli şüpheliler çıkarıldıkları adli merciler tarafından tutuklanarak ceza evine teslim edilmişti.

Polis ekipleri aranan diğer şüpheli İ.Ö. için çalışma başlattı. Başlatıla çalışma sonrasında şüpheli İ.Ö., Konya'da 17 gün sonra yakalanarak gözaltına alındı. Eskişehir'e getirilen şüpheli yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. - ESKİŞEHİR
Zafer Mahallesi, Sarıcakaya, Eskişehir, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 28.08.2019 10:43 Kaynak: İHA
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