İş makinasının çarpıp üzerinden geçtiği vatandaş feci şekilde hayatını kaybetti - Son Dakika

Kepçe sürücüsü Doğukan Canbek ise, ifadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BOLU

İhbar üzerine olay yerine 112 Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin incelemesinde Yılmaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yılmaz'ın cenazesi Cumhuriyet Savcısı 'nın incelemelerinin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi morguna kaldırıldı.

Bolu 'da, kepçenin seyir halindeyken çarptığı ve sonrasında kafasının üzerinden geçtiği İbrahim Yılmaz (64) olay yerinde hayatını kaybetti.

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