İş makinasının sebep olduğu korkunç ölüm! Ezdiğini fark etmediği gençle binayı yıkmaya devam etti - Son Dakika

Türkiye'de de görülen mutantta korkutan sonuç! Tam aşılılar da bir yaş grubu da tehlikede

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde kahreden bir kaza gerçekleşti. Sakarya Mahallesi Şehit Asteğmen Murat Özgün sokakta daha önce yıkılması gerektiği tespit edilen ve yıkımı için gün verilen binanın yıkım çalışmalarının yürütüldüğü sırada 30 yaşındaki Yunus Emre Koçdemir, feci şekilde can verdi. Koçdemir'in hayatını kaybetmesine neden olan iş makinesinin, Koçdemir'in babası Yaşar Koçdemir'e ait olması da büyük üzüntüye neden oldu.

Eski bir binanın yıkımını yapan ekskavatör operatörü İ.A., makinenin etrafında yıkım çalışmalarına yardım eden ve inşaat sahasını sulayan 30 yaşındaki Yunus Emre Koçdemir'i fark etmedi. Ekskavatörün manevra yaptığı esnada arkasında bulunan Koçdemir, yan binanın duvarıyla iş makinesi arasında kalarak acı şekilde hayatını kaybetti.

SIKIŞTIĞINI FARK ETMEDİ, ÇALIŞMAYA DEVAM ETTİ

İddiaya göre iş makinesinin operatörü İ. A., Koçdemir'in sıkıştığını fark etmeden çalışmasına bir süre daha devam etti. Çevredeki vatandaşların uyarması üzerine iş makinesinden inen İ.A., Yunus Emre Koçdemir'in cansız bedenini yerde görünce fenalaşarak bayıldı.

OLAYIN ARDINDAN KARAKOLA GÖTÜRÜLDÜ

Mahalle sakinlerinin polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulunması üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Ekipler bölgede geniş güvenlik tedbiri alırken, Koçdemir'in cansız bedeni savcının incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Operatör İ.A. ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

"1 DAKİKA KADAR ÇALIŞMAYI SÜRDÜRDÜ"

Olay anında gürültüyle irkildiğini aktaran mahalle esnafı Selim Gümüş, "Kepçe çalışırken inşaat alanında dolaşıyordu. ya alanı ıslatıyordu, ya da bir şeyler almaya çalışıyordu. Biz çalışırken bir gürültü duyduk. O anda arkamızı dönünce kepçenin çocuğu sıkıştırdığını gördü. Yere düştü. Biz dışarı koştuk. Operatörü bağırarak uyardık. Yaklaşık 1 dakika kadar çalışmaya devam etti. Operatör durduktan sonra aşağı inince feryat etmeye başladı ve bayıldı. Daha 3 gün önce başladılar yıkıma. Çok üzücü bir hadise" dedi.

İŞ MAKİNESİ, ÖLEN GENCİN BABASINA AİT

Koçdemir'in ölüm haberini alan yakınları olay yerine geldiğinde acı bir detay daha ortaya çıktı. Binanın yıkımını yapan iş makinesinin sahibinin Yunus Emre Koçdemir'in babası Yaşar Koçdemir olduğu öğrenildi.