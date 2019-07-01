İş makinasıyla deniz keyfi

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Trabzon'da şoke eden olay! 900 derecede kızdırılan demiri dondurma gibi yalayıp, türkü söyledi

Deneme amacıyla kurduğu kaz çiftliğinden günde bin 500 TL kazanan girişimci, siparişlere yetişemiyor

(Özel) Şerit değiştirmek isterken, önce korkuluklara daha sonra duvara çarptı

Türkiye ve Libya arasındaki gerilim tırmanıyor! Peki kim kimi destekliyor?