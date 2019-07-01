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İş makinasıyla deniz keyfi

57 dakika önce

Zonguldak'ta bir grup genç, iş makinesıyla deniz keyfi yaşadı.

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Zonguldak'ta bir grup genç, iş makinesıyla deniz keyfi yaşadı. Makinenin kepçesiyle denizden su alan operatör, yine denizde serinleyen gençlerin üzerine boşalttı. O anlar ise amatör kameraya yansıdı.

Kilimli ilçesine bağlı Türkali köyünde yaz mevsiminin tadını çıkartmak isteyen bir grup genç denize girerek serinledi. Bu sırada bir çalışma için bölgeye gelen iş makinasının operatörü, mola sırasında deniz kenarında bulunan gençlerin eğlencesine ortak oldu.

Gençlerin isteği üzerine iş makinasının kepçesiyle denizden su dolduran operatör, yine doldurduğu suyu gençlerin üzerine boşalttı. İş makinasının ön kovasına binen gençler, yaklaşık 3 metre yükselen makinenin kepçesinden denize atladı. Oldukça eğlenceli dakikalar geçiren gençler, mola bitimi yeniden işinin başına dönen iş makinasının operatörüne de teşekkür etti. O eğlenceli anlar ise amatör kameraya yansıdı. - ZONGULDAK
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 10:02 Kaynak: İHA
Zonguldak, Genç, Güncel
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