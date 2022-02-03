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İş makineleri gece gündüz toprağı kazmıştı! İstanbul'daki gizemli kazının sırrı ortaya çıktı - Son Dakika

İş makineleri gece gündüz toprağı kazmıştı! İstanbul'daki gizemli kazının sırrı ortaya çıktı

03.02.2022 21:20

İstanbul Büyükçekmece'deki bir arazide önceki günlerde gerçekleştirilen gizemli kazının sebebi çok merak ediliyordu. Buna göre ekiplerin 2015'te çıkan kavgada Baybaşin ailesinden Edip Fırat cinayetinin faili olduğu öğrenilen Murat Kartal'ın cesedini aradığı belirtildi.

İstanbul'da İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, önceki günlerde akşam saatlerinde Büyükçekmece'deki bir araziye giderek kazı çalışması başlattı. Ancak çalışmayla ilgili herhangi bir bilgi verilmedi. Gizemli kazıya ilişkin ayrıntılar bugün ortaya çıktı. Buna göre ekiplerin Baybaşin ailesinden Edip Fırat cinayetinin faili olduğu öğrenilen Murat Kartal'ın cesedini aradığı öğrenildi.

İş makineleri gece bile durmadan toprağı eşelemişti! İstanbul'daki gizemli kazının sırrı çözüldü

BİR SÜRE ÖNCE ORTADAN KAYBOLDU

Bir süre önce ortadan kaybolan Murat Kartal'ın cesedi, alınan ihbar üzerine Büyükçekmece Pınartepe Mahallesi'ndeki arazide, inşaat makineleriyle üç gündür aranıyordu. Bir gizli tanığın ifadesinden yola çıkan savcılık, soruşturmayı derinleştirdi. Murat Kartal'ın 2015'te çıkan kavgada Baybaşin ailesinden Edip Fırat cinayetinin faili olduğu belirtildi.

İş makineleri gece bile durmadan toprağı eşelemişti! İstanbul'daki gizemli kazının sırrı çözüldü

PARA KARŞILIĞI TESLİM ETMİŞLER

Soruşturma kapsamında Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü Koruma Büro Amirliği'nde görevli Erdem Öntürk ve Fatih Erkut'un, 20 Ocak Perşembe günü Maltepe Zümrütevler Mahallesi'nde polis kimliklerini kullanarak Murat Kartal'ı gözaltına aldıkları belirlendi. Şüpheli 2 polisin Murat Kartal'ı emniyete götürmedikleri, bunun yerine Şişli, Çağlayan'da özel bir hastanenin önünde buluştukları uyuşturucu baronu Zindaşti'nin davasında da ismi geçen Yavuz Yavuztürk'e para karşılığı teslim ettikleri ortaya çıktı.

İş makineleri gece bile durmadan toprağı eşelemişti! İstanbul'daki gizemli kazının sırrı çözüldü

ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Polis memurları Erdem Öntürk ve Fatih Erkut, Yavuz Yavuztürk, Baybaşin ailesinin fertlerinden Mehmet Emin Baybaşin, Habip Baybaşin, Faysal Gezen, Hasan Alagündüz gözaltına alınarak tutuklandı. Olayla bağlantısı bulunduğu şüphesiyle gözaltına alınan 21. Dönem DSP Diyarbakır Milletvekili Abdulsamet T. ile Tahsin C., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece serbest bırakıldı. Polis ekiplerinin Murat Kartal'ın cesedini Büyükçekmece'deki belirtilen boş arazide arama çalışmaları sürüyor.

İş makineleri gece bile durmadan toprağı eşelemişti! İstanbul'daki gizemli kazının sırrı çözüldü
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Büyükçekmece, Murat Kartal, İstanbul, Fırat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İş makineleri gece gündüz toprağı kazmıştı! İstanbul'daki gizemli kazının sırrı ortaya çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İş makineleri gece gündüz toprağı kazmıştı! İstanbul'daki gizemli kazının sırrı ortaya çıktı - Son Dakika
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