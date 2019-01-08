İş Makineleri Tamircileri Aynı Çatı Altında Buluştu

Şanlıurfa
Büyükşehir Belediyesi şehir merkezinde dağınık halde yer alan iş kollarının oluşturduğu kooperatiflere yönelik yer tahsisini sürdürüyor. Son olarak tır, kamyon ve iş makineleri temsilcileri ile buluşan başkan Nihat Çiftçi, 19. yer tahsisini gerçekleştirdiklerini söyledi.
Şanlıurfa'da gıda imalatçıları, besiciler, mermerciler, isot üreticileri ve hurdacılar gibi kooperatif altında buluşan 18 meslek grubuna yönelik yer tahsisi gerçekleştirerek bu mesleği icra eden kişileri şehir merkezinden taşıyan ve aynı çatı altında buluşturan Büyükşehir Belediyesi, 19. yer tahsisini ise kamyon ve iş makineleri temsilcilerine ayırdı.
Sınırlı Sorumlu Şanlıurfa Tır, Kamyon ve Ağır İş Makineleri İhtisas Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi'nin düzenlemiş olduğu istişare toplantısına katılan büyükşehir belediye başkanı Nihat Çiftçi, amaçlarının şehirleşme anlamındaki hizmetleri toplumun her kesimine ulaştırmak olduğunu söyledi.
Şanlıurfa'da küçük sanayi sitesi alanının şehirlerarası ulaşıma uzak olması ve gerekli alan kullanımlarını karşılayamaması yönündeki talepler üzerine Karaköprü
ilçesinde yer tahsis planlaması yapan büyükşehir belediyesi, imar planlama çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda sanayi sitesi esnafıyla istişare toplantısına katılan başkan Nihat Çiftçi, "Büyük düşünerek yetebilecek derecede ve tüm esnafa bu işle uğraşan tır ve kamyonla esnafımıza destek vermek istedik. Garaj çalışmalarımızı başlattık ve planlı bir şekilde bitirmiş olduk. Planın içinde ibadet, ticaret, yol ve sosyal alanların olduğu merkezler var. 19. uygulamamızı esnafımıza katkı olsun diye hayat geçirdik. Bu dönem içerisinde projeyi bitirip esnafımızın kullanımına sunacağız" dedi.
Esnafla hep birlikte hareket edilmesi gerektiğini belirten Başkan Çiftçi, "Biz işletmelerimizi adım adım büyütmek zorundayız. Bir defadan büyük atölyelere kavuşamayız. Projelerin büyük, geniş ve geleceğe yönelik yapılması gerekiyor. Tüm çalışanların, kullanılan malzemelerin ve ustaların bir uyum içerisinde olması gerekiyor. Büyükşehir belediye başkanlığı olarak esnafa çok önem veriyoruz. Esnafımız arasında bir fark gözetmiyoruz. Bu bakış açısıyla birçok alanı kooperatif haline getirdik. 19 tane kooperatife yer tahsis ettik. Hedefimiz aynı işi yapanın bir sitede bir araya gelmesi çok önemli bir konu. Bizim yapmamız gereken hep birlikte hareket etme kabiliyetidir. Bu da kooperatiflerle, esnafımızla ve hiç kimseyi ötekileştirmeden, farklı tutmadan ve iç işlerine karışmadan birlikte çalışmak bizim için önemlidir. Biz belediye olarak hizmet götürmek zorundayız. Şehrin sahibi esnaf, sanayici ve iş kollarıdır. Bu toplantıyı düzenleyen kooperatif başkanımıza ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun" diye konuştu. - ŞANLIURFA