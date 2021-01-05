İş makinesi 15 metreden uçtu, yaralanan operatör uçurumdan iplerle kurtarıldı - Son Dakika

İş makinesi 15 metreden uçtu, yaralanan operatör uçurumdan iplerle kurtarıldı

DÜZCE - Düzce'nin Kaynaşlı İlçesinde yol yapım ve onarım çalışması sırasında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği iş makinesi uçuruma yuvarlandı. Uçuruma yuvarlanan iş makinesi operatörü ipler yardımıyla yukarı çıkarıldı.

Alınan bilgilere göre saat 16.00 sıralarında Kaynaşlı İlçesi Tavak Köyü'nde Düzce İl Özel İdaresi Kaynaşlı Köylere Hizmet Götürme Birliği'ne ait olan ve yol yapım onarım çalışması sırasında İsmail Aytan idaresinde iş makinesi sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda kontrolden çıkarak 150 metrelik uçuruma yuvarlandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. İş makinesinin operatör kabininde sıkışan sürücü İsmail Aytan'ı Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarıldı. Yaralı sürücüsü olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalesinin ardından ipler yardımıyla yukarı çekilerek Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Meydana gelen trafik kazası ile ilgili olarak inceleme başlatıldı.