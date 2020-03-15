İş makinesi ağaca çarptı; ağaçtan kopan parça aracın üzerine düştü - Son Dakika
Son Dakika Güncel İş makinesi ağaca çarptı; ağaçtan kopan parça aracın üzerine düştü - Son Dakika

İş makinesi ağaca çarptı; ağaçtan kopan parça aracın üzerine düştü

6 saat önce

KADIKÖY'de inşaat alanına malzeme indiren iş makinesi, manevra yaptığı sırada sokaktaki ağaca çarptı.

İş makinesi ağaca çarptı; ağaçtan kopan parça aracın üzerine düştü, System.String[]
KADIKÖY'de  inşaat alanına malzeme indiren iş makinesi, manevra yaptığı sırada sokaktaki ağaca çarptı. Ağaçtan kopan büyük bir parça, seyir halindeki hafif ticari aracın üzerine düştü. Olay anı bir işyerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olay, dün öğle saatlerinde Erenköy Mahallesinde meydana geldi. Sokak üzerinde inşaat alanına malzeme indiren iş makinesi, manevra yaptığı sırada yol kenarındaki ağaca çarptı. Çapmanın şiddetiyle ağaçtan kopan büyük bir parça, sokakta ilerleyen 34 COG 908 plakalı hafif ticari aracın üzerine düştü. Aracın ön camı kırılıp, kaputunda hasar oluşurken, sürücü şans eseri kazayı yara almadan atlattı. Bir süre trafiğe kapanan sokak, ağaç parçalarının kaldırılmasının ardından normale döndü.

AĞAÇ PARÇALARININ DÜŞME ANI KAMERADAOlay anları bir işyerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, iş makinesinin manevra yaparken ağaca çarpması ve kopan parçaların aracın üzerine düşmesi görülüyor.


- İstanbul
Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 10:17 Kaynak: DHA
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