İŞ MAKİNESİ AĞACA ÇARPTI; AĞAÇTAN KOPAN PARÇA ARACIN ÜZERİNE DÜŞTÜ - Son Dakika

Haber-Kamera Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR-İSTANBUL-DHA

Kadıköy'de inşaat alanına malzeme indiren iş makinesi, manevra yaptığı sırada sokaktaki ağaca çarptı. Ağaçtan kopan büyük bir parça, seyir halindeki hafif ticari aracın üzerine düştü. Olay anı bir işyerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olay, dün öğle saatlerinde Erenköy Mahallesinde meydana geldi. Sokak üzerinde inşaat alanına malzeme indiren iş makinesi, manevra yaptığı sırada yol kenarındaki ağaca çarptı. Çapmanın şiddetiyle ağaçtan kopan büyük bir parça, sokakta ilerleyen 34 COG 908 plakalı hafif ticari aracın üzerine düştü. Aracın ön camı kırılıp, kaputunda hasar oluşurken, sürücü şans eseri kazayı yara almadan atlattı. Bir süre trafiğe kapanan sokak, ağaç parçalarının kaldırılmasının ardından normale döndü.

AĞAÇ PARÇALARININ DÜŞME ANI KAMERADA

Olay anları bir işyerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, iş makinesinin manevra yaparken ağaca çarpması ve kopan parçaların aracın üzerine düşmesi görülüyor.