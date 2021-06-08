İş makinesi çaptı, kanalizasyon çukuruna düştü - Son Dakika

Tokat'ın Niksar ilçesinde iş makinesinin çarpması sonucu dengesini kaybederek kanalizasyon çukuruna düşen işçi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza; Gaziosmanpaşa Mahallesinde kanalizasyon yenileme çalışmaları yapılırken meydana geldi. İş makinesi manevra yaptığı esnada S. A.'ya (33) çarptı. İşçi çarpmanın etkisi ile dengesini kaybederek yaklaşık 3 metre derinlikteki kanalizasyon çukuruna düştü. Düşmenin etkisi ile yaralanan işçiye sağlık ekipleri müdahale etti. Sedye alınan işçi düştüğü yerden çalışma arkadaşları ve sağlık ekibinin yardımı ile çıkartıldı. Niksar Devlet Hastanesine kaldırılan şahsın genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - TOKAT