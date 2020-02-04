İş makinesi dereye yuvarlandı; akıntıya kapılan operatör kayıp (1) - Son Dakika
Son Dakika Güncel İş makinesi dereye yuvarlandı; akıntıya kapılan operatör kayıp (1) - Son Dakika

İş makinesi dereye yuvarlandı; akıntıya kapılan operatör kayıp (1)

6 saat önce

DÜZCE'nin Gölyaka ilçesinde, dere yatağında çalışma yapılan iş makinesi, suya yuvarlandı.

İş makinesi dereye yuvarlandı; akıntıya kapılan operatör kayıp (1), System.String[]

DÜZCE'nin Gölyaka ilçesinde, dere yatağında çalışma yapılan iş makinesi, suya yuvarlandı. Akıntıya kapılıp, kaybolan operatör için arama- kurtarma çalışması başlatıldı.

Gölyaka'ya bağlı Saçmalıpınar köyündeki Aksu Deresi yatağında, heyelan sonrası iş makinesiyle çalışma başlatıldı. Çalışma sırasında iş makinesi, dereye yuvarlanırken, operatör Muhammet Yılmaz ise akıntıya kapıldı. İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, jandarma ve Düzce arama- kurtarma ekipleri sevk edildi. Yılmaz'ın bulunması için arama- kurtarma çalışması başlatıldı.


Gölyaka, Düzce, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 02:19 Kaynak: DHA
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