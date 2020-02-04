İş makinesi dereye yuvarlandı; akıntıya kapılan operatör kayıp (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel İş makinesi dereye yuvarlandı; akıntıya kapılan operatör kayıp (2) - Son Dakika

İş makinesi dereye yuvarlandı; akıntıya kapılan operatör kayıp (2)

6 saat önce

MAKİNEYE ULAŞILDI, OPERATÖR ARANIYORDüzce İl Genel Meclisi üyesi Fazlı Koç, Aksu Deresi'nde iş makinesi operatörünün kaybolmasıyla ilgili açıklama yaptı.

İş makinesi dereye yuvarlandı; akıntıya kapılan operatör kayıp (2), System.String[]

MAKİNEYE ULAŞILDI, OPERATÖR ARANIYOR

Düzce İl Genel Meclisi üyesi Fazlı Koç, Aksu Deresi'nde iş makinesi operatörünün kaybolmasıyla ilgili açıklama yaptı. Makinenin derede bulunduğunu; ancak operatöre henüz ulaşamadıklarını belirten Koç, şunları söyledi:

"Saçmalıpınar köyünde Aksu Deresi var. Üst tarafında baraj var. Barajda iş makinelerimiz çalışıyordu. Yol güzergahında su birikintisi nedeniyle toprak kayması yaşandı. Barajı yapan şirkete ait kepçenin operatörü yol açmak için bu bölgeye geliyor. Diğer arkadaşlarıyla da haberleşiyor. 'Bir heyelan var, onu açmaya gidiyorum' diyor. Orada heyelanı açarken toprağın arkasındaki su baskısı makineyi toprakla beraber dereye atıyor. Haber aldığımız ilk andan itibaren olay yerine iş makineleriyle geldik. Ancak hem derenin debisinin yüksek oluşu hem de arazide yaşanan heyelanlardan dolayı yaklaşık 1 saattir çalışma yapıyoruz. Şu anda makineye ulaşmış durumdayız. Makinenin içinde arkadaşımızı bulamadık. Düzce itfaiyesi, DAKE, AFAD şu anda hepsi burada, seferber olmuş durumda. İnşallah bu yakınlarda bir yerde kendisine sağ salim ulaşmayı diliyoruz."


Düzce İl Genel Meclisi, Fazlı Koç, Aksu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 03:41 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kızılay Başkanı Kınık, 8 milyon dolarlık bağış yapılarak vergi kaçırıldığı iddialarına yanıt verdi
Son Dakika: Van'daki çığ faciasından acı haber: Çığ altında 4 kişinin cansız bedenine ulaşıldı Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile telefonda görüştü Kar yağışı etkisini göstermeye başladı! Tatil haberleri peş peşe geldi

Son Dakika Haberleri
22:33 Merve Özbey, takipçisinin "Otur o gıdığına ağla" mesajını ifşa edip sert tepki gösterdi
22:25 Ünlü şarkıcı Demet Akalın'dan kızı Hira'ya 270 bin TL'lik hediye
21:59 Yeşilçam efsanesi Ahmet Mekin'in vefat eden eşi şükran Kurteli toprağa verildi
21:27 Defne Samyeli'den kızı Deren Talu'ya tam destek: Ben hiç karışmam, o bir yetişkin
20:59 Gamze Özçelik, evini satıp Afrika'da su kuyusu açtırdığı iddialarını yanıtladı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2020 22:40:44. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İş makinesi dereye yuvarlandı; akıntıya kapılan operatör kayıp (2) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]