İş makinesi doğal gaz borusunu deldi - Son Dakika

İş makinesi doğal gaz borusunu deldi
12 dakika önce
Esenyurt'ta İSKİ'nin çalışması sırasında doğal gaz hattının zarar görmesi üzerine çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 01:12 Kaynak: AA
Esenyurt'ta İSKİ'nin çalışması sırasında doğal gaz hattının zarar görmesi üzerine çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Saadetdere Mahallesi 7. Sokak'ta İSKİ'nin çalışması sırasında iş makinesinin doğal gaz borusunu delmesi sonucu yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürülen yangın nedeniyle iki binanın dış cephesi zarar gördü.
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