İş makinesi doğal gaz borusunu deldi - Son Dakika

Esenyurt'ta İSKİ'nin çalışması sırasında doğal gaz hattının zarar görmesi üzerine çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Saadetdere Mahallesi 7. Sokak'ta İSKİ'nin çalışması sırasında iş makinesinin doğal gaz borusunu delmesi sonucu yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürülen yangın nedeniyle iki binanın dış cephesi zarar gördü.

Bölgede incelemede bulunan ve işçilerden bilgi alan Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, asıl sorunun geçmişteki çarpık yapılaşma olduğunu ifade etti.

Geçmiş yıllarda alt yapının sağlıklı yapılmamasından dolayı hangi hattın nereden geçeceğinin tam belli olmadığını ileri süren Bozkurt, şunları kaydetti:

"Bir de foseptik çukuru açılmış daha önceden. Dolayısıyla o foseptik çukuru da yıkılırken zannediyorum göçme oluyor. Elektrik de oradan geçmiş. Hepsi üst üste geçmiş. Dolayısıyla onu açarken bir gaz sızıntısı oluyor. Gaz sızıntısından dolayı bu çalışma oluyor. Aslında normalde gazın burada kesilmesini gerektiren bir durum yok. Doğal gazla ilgili bir çalışma yapıldığında o zaten mecbur kesiliyor. Arkadaşlar da olabildiğince özenli çalışıyorlar ama geçmişteki o çarpık yapılaşmanın içinden ancak bu kadar çıkabiliyoruz."

"Ölü yaralı yok"

Esenyurt Kaymakamı Vural Karagül ise ilk etapta doğal gaz borusundan patlama olmadığını belirterek, "Yakında sigara içen bir vatandaşın sigarasının ateşinden dolayı oraya sızan doğal gaz patlamaya neden oluyor. Çok şükür ölü yaralı yok. Ciddi bir problem yok. Sadece binada yanma var. Oraya da devlet olarak gerekli desteği sağlamaya hazırız. Bir kepçe operatörün de alnında ufak bir yara var." şeklinde konuştu.