İş makinesi doğal gaz borusunu deldi - Yangın anı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İş makinesi doğal gaz borusunu deldi - Yangın anı - Son Dakika

İş makinesi doğal gaz borusunu deldi - Yangın anı

6 saat önce

Esenyurt'ta İSKİ'nin çalışması sırasında doğal gaz hattının zarar görmesi üzerine çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Esenyurt'ta İSKİ'nin çalışması sırasında doğal gaz hattının zarar görmesi üzerine çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Saadetdere Mahallesi 7. Sokak'ta İSKİ'nin çalışması sırasında iş makinesinin doğal gaz borusunu delmesi sonucu yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürülen yangın nedeniyle iki binanın dış cephesi zarar gördü.

İş makinesi doğal gaz borusunu deldi - Yangın anı

Esenyurt, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 01:52 Kaynak: AA
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