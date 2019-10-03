Son Dakika Haberleri: İş makinesi doğal gaz borusunu patlattı
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İş makinesi doğal gaz borusunu patlattı

1 saat önce

Muğla'nın Menteşe ilçesinde bir iş makinesi, doğal gaz borusunu patlattı.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde bir iş makinesi, doğal gaz borusunu patlattı.

Atatürk Bulvarı Uçaklı Kavşak yakınlarında, iş makinesinin doğal gaz borusunu patlatması üzerine yol trafiğe kapatıldı.

Ekipler, borudan sızan gaz nedeniyle bölgede güvenlik önlemi aldı.

Doğal gaz firması yetkilileri, zarar gören boruyu değiştirmek için çalışma başlattı.

İş makinesi doğal gaz borusunu patlattı

Atatürk Bulvarı, Menteşe, Muğla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 01:47 Kaynak: AA
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