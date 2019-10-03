İş makinesi doğal gaz borusunu patlattı
1 saat önce
Muğla'nın Menteşe ilçesinde bir iş makinesi, doğal gaz borusunu patlattı.
Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 01:47 Kaynak: AA
Muğla'nın Menteşe ilçesinde bir iş makinesi, doğal gaz borusunu patlattı.
Atatürk Bulvarı Uçaklı Kavşak yakınlarında, iş makinesinin doğal gaz borusunu patlatması üzerine yol trafiğe kapatıldı.
Ekipler, borudan sızan gaz nedeniyle bölgede güvenlik önlemi aldı.
Doğal gaz firması yetkilileri, zarar gören boruyu değiştirmek için çalışma başlattı.
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